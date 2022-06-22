“سيارة الامكانية العالية” مواصفات سيارة تويوتا كورولا لعام ٢٠٢٢

تتمتع تويوتا كورولا بالعديد من المواصفات المدهشة ، ومن بين هذه المواصفات أنها أتت بشكلها الحصري ، وكذلك الحديث بمناسبة الجيل الحالي ، بالإضافة إلى أن هذه السيارة تضم محرك 1600 سي سي قوي ، بالإضافة إلى إلى أن قوة المحرك تصل إلى ما يقارب 122 حصانًا ، بالإضافة إلى أنها تشتمل على ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من حوالي ستة ناقل حركة ، بالإضافة إلى حوالي 16 صمامًا ، كما أن لها ميزة مذهلة وهي أنها تتضمن نظام فرامل ABS.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

هناك العديد من المواصفات التي تتميز بها تويوتا كورولا ، نذكر منها ما يلي:

تم تجهيز تويوتا كورولا 2022 بالعديد من الكماليات منها جنوط مقاس 15 إنش ، بالإضافة إلى مصابيح ضباب خلفية ، بالإضافة إلى مصابيح LED تعمل بالنهار.

هذا بالإضافة إلى أن السيارة قد تم تجهيزها بعجلة قيادة متعددة الأغراض ، بالإضافة إلى تكييف هواء أوتوماتيكي ، بالإضافة إلى نوافذ كهربائية.

هذا النوع من السيارات مجهز أيضًا بشاشة عرض قياس 4.2 بوصة ، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية.

هذا بالإضافة إلى وجود مصابيح ضباب أمامية ، وأجهزة استشعار خلفية ، والعديد من الكماليات.

تويوتا كورولا 2022

قدمت موديلات تويوتا كورولا 2022 دعمًا لفئة “Comfort plus” ، مع جميع التجهيزات في الفئات السابقة ، بالإضافة إلى العديد من الكماليات الأخرى ، بما في ذلك حساسات وقوف السيارات الخلفية ، وكذلك مثبت السرعة ، بالإضافة إلى هذا النوع من فئة السيارات. “F / O” تم إضافة الكثير من المعدات إليها ، بالإضافة إلى الكماليات مثل المصابيح الأمامية وأيضًا المصابيح الخلفية LED ، بالإضافة إلى مكيف هواء مزدوج ، كل هذا بالإضافة إلى المخرج الخلفي ، وكذلك كمرايا داخلية كهربائية.

كما تم تجهيز سيارات تويوتا كورولا 2022 بإمكانية الإحساس بالمطر ، بالإضافة إلى شاشة بيانات قياس 7 بوصات ، بالإضافة إلى ميزة وميزة تضمين المرايا الكهربائية ، بالإضافة إلى فتحة سقف ، والعديد من المواصفات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى. الى جانب ان تويوتا كورولا 2022 لديها محرك 1600 سي سي اربع سلندرات.