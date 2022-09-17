احصل على سيارتك الآن….سيارة تويوتا فورتشنر و هِيْونداي أكسنت بحالة جيدة بمواصفات ومميزات عاليه، يحلم الكثير من الأشخاص في السعودية شراء، سيارة تويوتا فورتشنر و هِيْونداي لما تتمتع بمواصفات عالية وجودة متميزة جدا، حيث تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر القدرة عالية على تحمل درجة الحرارة العالية والمشي في الطرقات الوعرة، مما اهتم الكثير بشراء سيارة تويوتا فورتشنر و هِيْونداي أكسنت بحالة جيدة بمواصفات

تويوتا فورتشنر وهِيْونداي اكسنت بحالة جيدة السعودية

وتوجد بعض الأنواع المستعملة بحالة جيدة وأسعار بسيطة وهِيْ كالتالي

تويوتا فورتشنر 2009 بحالة جيدة

هذه السيارة فِيْ حالة جيدة من الداخل والخارج.

السيارة ذات لون خارجي ذهبي ممتاز.

سارت السيارة قرابة 251 ألف كيلوغرام.

السيارة لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

كانت العجلات من الحديد، وكان للسيارة عتبة على الجانب وزجاج أمامي وزجاج أمامي كهربائي.

تحتوي على راديو وتكييف يدوي ومشغل سي دي.

عجلة القيادة مصنوعة من الجلد والمقاعد مصنوعة من القماش.

تويوتا فورتشنر 2009 سعرها مستعمل

السيارة موجودة فِيْ مدينة الرياض وسعرها 20 ألف ريال سعودي، ولمزيد من المعلومات اتصل على الرقم التالي +966596085001

مواصفات هيونداي أكسنت 2016

كانت السيارة بحالة جيدة ولكن بها بعض الشقوق والتشققات بسبب الاستخدام فقط.

جاءت السيارة بلون خارجي أبيض.

تم قيادة السيارة لمسافة 340.000 كَمْ.

ناقل الحركة المتاح أوتوماتيكي.

بها مصابيح ضباب خارجية.

السيارة ذات أربع أسطوانات.

السيارة مزودة بمكيف هُواء وبلوتوث.

جاءت السيارة مع جميع النوافذ الكهربائية.

يحتوي على أجهزة أمان مثل القفل المركزي وحزام الأمان.

عجلة القيادة مصممة بتقنية أوتوماتيكية.

سعر هيونداي أكسنت 2016 بحالة جيدة

السيارة متوفرة فِيْ مدينة الجبيل السَعُودِيْة، وسعرها حوالي 24000 ريال سعودي، للتواصل اتصل على الرقم التالي +966553041072.

يوجد الكثير من السيارات المستعملة في السعدية، ومن أبرزها سيارة تويوتا فورتشنر و هِيْونداي أكسنت والتي تتمتع بمواصفات جيدة جدا، وجودة عالية وبأسعار مناسبة، ومن هذه السيارات هيونداي أكسنت 2016 بحالة جيدة وتأتي بسعر 24000 ريال سعودي.