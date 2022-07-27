سيارة تويوتا كراون 2023 موديل تويوتا الجديد .. المزايا والمواصفات والأسْعَار

أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية للسيارات عن إطلاق موديل جديد من سلسلة تويوتا كراون للعام الجديد 2023، وأنه سيطرح فِيْ الأسواق فِيْ الأشهر الأولى من العام المقبل، نعرض لكَمْ المواصفات والأسعار. تويوتا كراون 2023 الجديد.

أسعار تويوتا كراون الجديدة 2023

يبدأ سعر تويوتا كراون XLE فِيْ السَعُودِيْة 150 ألف ريال سعودي.

بينما يبدأ سعر تويوتا كراون بلاتينيوم كلاس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من 187،000 ريال سعودي إلى 775،000 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار هِيْ أسعار بدائية فقط قبل بدء تشغيل السيارة، وسيتم الإعلان عن أي أسعار جديدة بمجرد طرحها رسميًا فِيْ السوق.

مميزات وخصائص تويوتا كراون 2023 الجديد

يبلغ طول السيارة 194 بوصة وعرضها 72.4 بوصة وطولها 60.0 بوصة.

متوسط ​​قاعدة العجلات 112.2 بوصة.

تعمل السيارة بمحركين، الأول بسعة 2500 سي سي، وقوة 236 حصاناً، وسرعة 225 كَمْ فِيْ الساعة.

السيارة تعمل بالدفع الرباعي.

ناقل حركة تويوتا كراون أوتوماتيكي.

المحرك الثاني تبلغ سعته 2500 سم، وقوته 340 حصانًا، وسرعته 250 كَمْ فِيْ الساعة، ويعمل بالدفع الرباعي، ويعمل المحرك تلقائيًا.

مزود بشاشة رقمية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة للترفِيْه ومعلومات السيارة أثناء القيادة.

تحتوي السيارة على 11 سماعة من نوع “JBL”.

يحتوي على نظام دخول ذكي دون الحاجة إلى استخدام المفاتيح.

الشاشة متوافقة مع Android Auto و Apple CarPlay.

مجهزة بتكييف.

شاشة لوحة العدادات توضح استهلاك الوقود والسرعة والمسافة المقطوعة.

2023 تويوتا كراون ديزاين

إطارات السيارة حديثة بقياس 12.3.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر ويتم تبريدها وتسخينها.

مقصورة السيارة فسيحة وأنيقة.

تم تصنيفها كواحدة من أفضل سيارات الركاب الآمنة لاحتوائها على العديد من أدوات السلامة الحديثة.

مَوعِد طرح تويوتا كراون 2023 فِيْ الأسواق العربية

أعلنت الشركة أنها ستطلق قريباً هذا الجيل الجديد فِيْ 40 دولة مختلفة، وأشارت إلى ظهُورها وسيتم الإعلان عنها فِيْ الأسواق الأمريكية نهاية العام الجاري 2022، وقدمت فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية المناسبة للعائلات. .

للمتابعة-

بأقل سعر لسيارات تويوتا المستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة، اغتنم الفرصة الآن

مواصفات وعروض سيارات شانجان CS 95 Plus المحدودة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بأقساط ميسرة