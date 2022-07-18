سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 فِيْ السَعُودِيْة toyota land cruiser تعرف على السعر والمواصفات بالصور

سيارة تويوتا لاند كروزر تويوتا وهِيْ من أفضل السيارات وأكثرها رواجاً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يوجد عدة إصدارات تبدأ من 210.600 ريال سعودي، وتميزت السيارة بطرازها الياباني الصنع ومواصفات الأمان والرفاهِيْة. التصميم، لذلك يبقى شركة تويوتا الاحتفاظ بنسخة جديدة كل عام.

بمجرد إطلاق تويوتا لاندكروزر، كان هناك الكثير من التساؤلات حول مواصفاتها ومميزاتها وسعر الإصدارات المختلفة المعروضة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 فِيْ السَعُودِيْة تويوتا

يتضمن سيارة لاند كروزر لاند كروزر مواصفات مميزة من حيث قوة المحرك وتصميم الزجاج والإصدارات المتعددة والأسعار المتغيرة لكل منها ويتراوح سعر السيارة على موقع تويوتا الرسمي من 263،120 ريال سعودي إلى 405،605 ريال سعودي وبذلك يستطيع عشاق السيارات لاند كروزر 2022 نختار لهم أفضل إصدار يناسب احتياجاتهم، وفِيْ ما يلي سنتعرف على السعر والمواصفات بالتفصيل لكل إصدار.

سيارات تويوتا

من أهم الميزات سيارة تويوتا كَمْا أنه زجاج عازل للصوت والضوضاء والحرارة. شركة عبد اللطيف جميل للسيارات إن إدراج العديد من المحركات وتصميمها العالي جعلها السيارة المثالية للطرق الوعرة على طرق المملكة العربية السَعُودِيْة، كَمْا أنها تتميز بمقصورة رحبة ومقاعد مريحة للسائق والركاب. عبد اللطيف جميل لصيانة تويوتا قطع غيار وإصلاح لجميع الموديلات.

تويوتا

أما بالنسبة لمواصفات لاند كروزر GXR2 الإصدار الأول والأساسي فهِيْ كالتالي

تشتمل السيارة على محرك بسرعة 409 حصان ميكانيكي.

خزان وقود بسعة 110 لتر.

10 سرعات

مع نوع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

عزم الدوران 650 نيوتن متر.

يبلغ طول السيارة 5115 ملم وعرضها 1980 ملم وارتفاعها 1945 ملم.

نوع القيادة فِيْ السيارة دفع رباعي.

لاند كروزر 2022

والآن نأتي إلى مواصفات النسخة الثانية من السيارة وهِيْ لاند كروزر 2022 GXR3 والتي صدرت مع اختلافات طفِيْفة عن الإصدار السابق كالتالي

محرك توربو 409 حصان بسعة 3.5 لتر.

يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ويأتي أيضًا بخزان وقود 110 لتر.

سيارة دفع رباعي تتسع لـ 7 ركاب.

عزم الدوران 650 نيوتن متر.

عبد اللطيف جميل

تقدم لك شركة عبد اللطيف جميل تويوتا لاند كروزر 2022 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بكافة إصداراتها، ويمكنك أن تجد أدناه مواصفات النسخة السابعة منها

تأتي السيارة بمحرك مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.3 لتر ينتج 302 حصانًا.

يتضمن ناقل حركة أوتوماتيكي مع تحكَمْ يدوي.

700 نيوتن متر عزم الدوران.

السيارة لديها دفع رباعي.

سيارة تويوتا

وصل الإصدار الثامن من 2022 تويوتا لاند كروزر بمواصفات أقل تختلف عن الإصدار السابع، وهذا كالتالي

تتمتع السيارة بمحرك قوي بست أسطوانات.

مجهزة بنظام دفع رباعي مستمر مع مزدوج ثقيل وخفِيْف.

مؤمن بقفل تفاضلي خلفِيْ.

تأتي بإطارات 265 / 65R18.

لديها عجلات من الألمنيوم قياس 18 بوصة.

مواصفات لاند كروزر

مواصفات الإصدار التاسع كالتالي

مصابيح أمامية LED مع ضبط يدوي للإضاءة، ومصابيح نهارية ومصابيح ضباب.

تحتوي السيارة على شبكة أمامية فضية مدعومة بالكروم.

مرايا خارجية مزودة بوظيفة الطي وتحكَمْ كهربائي مع إشارات انعطاف.

خطاف سحب خلفِيْ، مع سبويلر وخطاف خلفِيْ، وللسيارة أيضًا عتبة جانبية مع غطاء.

مميزات تويوتا لاند كروزر

فِيْ الإصدار العاشر من تويوتا لاند كروزر 2022 ستجد المواصفات التالية

السيارة لديها إطارات 265 / 55R20.

كَمْا أن لديها عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة.

تشتمل السيارة على شريط حماية جانبي من الكروم، وهُو منتج رسمي معتمد من تويوتا من صنع تايلاندي.

أحدث إصدار من لاند كروزر 2022

جاء الإصدار الثاني عشر والأخير بمواصفات قياسية كنهاية مثالية لتلك السلسلة من الإصدارات، وهنا هُو

محرك توربو مزدوج.

خزان وقود بسعة 80 لتر.

تقنية التحكَمْ اليدوي فِيْ السرعة.

إشارات الانعطاف المتتابعة فِيْ المصابيح الأمامية والخلفِيْة.

شبكة أمامية مع مصدات أمامية وخلفِيْة بتصميم رياضي.

تشتمل السيارة على جناح خلفِيْ وعتبات جانبية وقضبان سقف سوداء.

وتجدر الإشارة هنا إلى أننا ذكرنا مواصفات الإصدارات التي ظهر فِيْها اختلاف ملحوظ من حيث التصميم الداخلي أو التقنيات، أما بالنسبة للإصدارات الأخرى التي لم نذكرها فهِيْ تتضمن اختلافات طفِيْفة من حيث التصميم الخارجي أو الكَمْاليات، لقد سعينا إلى تسليط الضوء على الاختلافات الرئيسية المؤثرة فِيْ قدرة السيارة.

مميزات لاند كروزر 2022

بالإضافة إلى المواصفات الأساسية التي تمتلكها السيارة، فقد تم تصميمها بهِيْكل خارجي فاخر يتضمن شبكة أمامية من الكروم، مع تصميم جريء للمصابيح الأمامية والخلفِيْة، إلى جانب فتحة السقف بأبعادها القياسية، كَمْا تشتمل السيارة على فتحة سقف بأبعادها القياسية. خلفِيْ. مقاعد مزودة بتقنية الطي بزر واحد بسهُولة لتوسيع مساحة الأمتعة الإضافِيْة، وهذا مع نظام تكييف الهُواء الخلفِيْ لمزيد من الراحة للركاب.

تتضمن تويوتا لاند كروزر أيضًا قفلًا تفاضليًا أماميًا جديدًا للسلامة، والذي يعمل على أكثر التضاريس وعورة، ويعمل القفل عند رفع إحدى عجلات السيارة عن الأرض، ثم يوزع النظام قوة دفع السيارة وفقًا لذلك. عجلة موازية. وبالتالي التغلب على العوائق أثناء القيادة على طرق وعرة أو وعرة.

جدول الصيانة عبد اللطيف جميل

يشمل برنامج الصيانة عبد اللطيف جميل جميع سيارات تويوتا الجديدة المستوردة من خلال أحد الوكلاء المعتمدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تم بيعها من 1 يناير 2022 حتى نهاية يونيو 2022. كَمْا يشمل البرنامج جميع السيارات المباعة من خلال قنوات البيع الخاصة أو البيع بالجملة. التجار التجاريون، باستثناء السيارات التي تم تسجيل أشكالها باسم المؤسسات أو الشركات.

تويوتا

تضم لاند كروزر أكثر من نسخة تم إطلاقها فِيْ السوق السَعُودِيْة، حيث تتوفر 12 نسخة، تبدأ بـ Land Cruiser GXR2، تليها Land Cruiser GXR3، ثم Land Cruiser GXR4، تليها Land Cruiser GXR- V، ثم VX، ثم VXR، ثم GX DSL، ثم GXR2 DSL، ثم GXR3 DSL، ثم GXR4 DSL، ثم VX DSL، وهكذا، استمرت الإصدارات حتى أحدث إصدار من Land Cruiser تم إصدار GR-S DSL. مطرود.

كان سعر سيارة لاند كروزر 2022 لإصداراتها الاثني عشر فِيْ السَعُودِيْة كالتالي

لاند كروزر 2022 GXR2 بسعر 263،120 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 GXR3 بسعر 293،020 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 GXR4 بسعر 307.970 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 GXR-V بسعر 320،850 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 VXR بسعر 362250 ريال سعودي.

سعر سيارة لاند كروزر 2022 VXR 404،570 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 GX DSL بسعر 242190 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 GXR2 DSL بسعر 260360 ريال.

سعر لاند كروزر 2022 GXR3 DSL 290،605 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 GXR4 DSL بسعر 302.680 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 VX DSL بسعر 357190 ريال سعودي.

لاند كروزر 2022 GR-S DSL بسعر 405،605 ريال سعودي.

قدمنا ​​لكَمْ أسعار ومواصفات سيارات لاند كروزر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وكذلك سعر ومواصفات النسخة الأولى منها، طالما نتابع معكَمْ باقي الإصدارات بالتفصيل حسب ذكرت. من قبل الشركة اليابانية الأصل، لذا تابعونا لمعرفة التفاصيل على موقعنا الرسمي.

حيث نهتم دائمًا بتقديم كل ما يهم متابعينا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وجميع دول العالم العربي ككل، ولهذا ولأجل العديد من الأسئلة نقدم لهم كل ما يتعلق بشكل يومي عالم السيارات. لمختلف الشركات الأجنبية، ونقدم لك أيضًا أسعارها على شكل دفع فوري أو دفع أقساط، وكذلك نتطرق كل يوم إلى أسعار السيارات المستعملة والتي تحظى بشعبية كبيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.