سيارة تويوتا مستعملة بسعر 7000 ريال بالسَعُودِيْة تخفِيْضات على سيارات تويوتا المستعملة

سيارة تويوتا مستعملة بسعر 7000 ريال فِيْ السَعُودِيْةحالتها العامة جيدة جدا من الداخل والخارج، ولها العديد من المزايا خاصة سيارة تويوتا التي تمتاز بصلابتها على الطريق وسعتها العالية، خاصة من حيث قوة المحرك، وبسعر مخفض أيضا. إنها من النوع الذي يمكنك إعادة بيعه بسهُولة لأنها سيارة بها القليل من المشاكل والإصلاحات، وفِيْ سعينا لشراء سيارة منخفضة التكلفة وقوة حصانية عالية وخالية من المتاعب بأسعار مخفضة، لذا تابعنا. خصومات سيارات تويوتا المستعملة بأسعار متغيرة.

سيارة تويوتا مستعملة بسعر 7000 ريال سيارة موثوقة

سيارات تويوتا من بين السيارات القوية على الطريق والتي غالبا ما يتم البحث عنها لأنها من بين أنواع السيارات منخفضة السعر ولكنها قوية وتتمتع بميزة أنه يمكن بيعها بسهُولة مرة أخرى، وللسيارة القليل من الإصلاحات والإصلاحات. لا يسبب مشاكل كثيرة لصاحبها.

تويوتا كورولا بسعر 7000 ريال بمحرك سعة 1.5 لتر

سيارة كورولا المستعملة تأتي مصدقة ومدعومة بالعديد من المزايا حيث ان السيارة بحالة جيدة وجاهزة للفحص بدون عيوب فالسيارة مطابقة لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي وهِيْ متوفرة فِيْ صالة العرض بالقصيم وهِيْ ايضا جاهز للشحن فِيْ أي مكان خارج المملكة، ناقل الحركة هُو CTV.

لون الطلاء الخارجي رمادي فضي. وقود لمحركات البنزين تويوتا كورولا. تحتوي السيارة على شاشة كَمْبيوتر لعداد المسار الذي سجل قراءة 190.000 كَمْ. من مميزات السيارة للبيع الكاميرا الخلفِيْة. يحافظ نظام تثبيت السرعة فِيْ السيارة على السرعة بدقة دون الحاجة إلى الضغط على دواسة الوقود. كَمْا تشتمل السيارة على نظام ملاحة وأجهزة استشعار لوقوف السيارات. سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2006 حوالي 7000 ريال سعودي.

تويوتا كامري سيارة مستعملة سعرها 7000 ريال

تويوتا كامري 2013 المستعملة لديها ناقل حركة أوتوماتيكي وتستخدم السيارة البنزين كوقود.