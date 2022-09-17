وحش السيارات من كيا وصل البلاد…. سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage بمواصفات خيالية ومميزات جبارة، تعد سيارة كيا سبورتاج من أبرز وأفضل السيارات التي احتلت مكانة كبير في كافة أنحاء العالم، لما تتمتع بمواصفات خرافية عالية جودة متميزة، وما يميز 2022 Kia Sportage يتوفر محركها السيارة بأربعة بدائل مختلفة، مما اهتم الكثير بالتعرف على سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في الوطن العربي.

سيارة كيا سبورتاج 2022



قدمت شركة كيا الكورية العديد من أنواع السيارات المختلفة التي تنتمي إلى سيارة كيا سبورتاج 2022، وأنواعها كالتالي

كيا سبورتاج 2022 LX.

2022 كيا سبورتاج الغسق.

إنها أيضًا كيا سبورتاج 2022 Ex.

كيا سبورتاج 2022 SX Turbo.

سنتعرف على أهم مواصفات هذه الفئات وعيوبها وأسعارها خلال الفقرات التالية

مواصفات كيا سبورتاج 2022 الخرافية

طول السيارة. عرض 183.5 بوصة وارتفاع 73.4 بوصة وارتفاع 65 بوصة، وطول القاعدة فِيْ كيا سبورتاج هُو 108.4 بوصة.

يتوفر محرك السيارة بأربعة بدائل مختلفة يمكنك الاختيار من بينها على النحو التالي

المحرك الجديد لسيارة كيا سبورتاج ياتي بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، يأتي بقوة 180 حصان، مزود بشاحن توربيني وعزم دوران 265 نيوتن متر، مع مقاومة رياح تبلغ 4500 فِيْ الدقيقة. يأتي بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، يعمل بنظام دريفن أمام العجلات وبه خزان وقود وتوقيت 54 لتر.

2022 Kia Sportage

سيارة كيا سبورتاج 2022 يتميز بإستخدام التكييف لأنه يعمل بالتكييف اليدوي أو الأوتوماتيكي حيث أنه منطقة مزدوجة.

2022 يتميز بإستخدام التكييف لأنه يعمل بالتكييف اليدوي أو الأوتوماتيكي حيث أنه منطقة مزدوجة. لديها فتحة سقف بانورامية.

لها زجاج على كلا الجانبين والظهر ملون.

تأتي بعجلة قيادة متعددة الوَظْائِفْ مزودة بخاصية تبديل السرعات، بالإضافة إلى شاشة عرض صغيرة تأتي مع شاشة مركزية مقاس 8 بوصات.

يحتوي على بلوتوث وراديو ومكبرات صوت، كَمْا تضمن Apple CarPlay ونظام Android.

سيارة كيا سبورتاج تحتوي على إضاءة محيطة فِيْ تصميم داخلي متعدد الألوان.

تحتوي على إضاءة محيطة فِيْ تصميم داخلي متعدد الألوان. تحتوي على مرآة ذات تعتيم تلقائي. يأتي مع شاحن لاسلكي للهُواتف المحمولة.

أما بالنسبة للمقاعد فهِيْ تأتي بقماش أو جلد، أو تأتي بمقاعد من القماش والجلد مع الكانتارا، وهِيْ مزودة بوظيفة التبريد والتدفئة والشعور بالجلوس المريح، وكذلك إمكانية المقاعد الخلفِيْة عن بعد.

سعر كيا سبورتاج 2022 السعودية

سنقدم لك الأسعار سيارة كيا سبورتاج فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هم –

يمكن أن يصل سعر فئة SX Turbo إلى 132.363 ألف ريال سعودي.

أما سعر الفئة EX 2022 فهُو 123.738 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يصل سعر فئة الليل إلى 105338 ألف ريال سعودي.

فئة 2022 LX بسعر 93.148 ألف ريال سعودي.

سعر سيارات كيا سبورتاج 2022 فى مصر

الفئات المتوفرة من النوع الجديد كيا سبورتاج فِيْ السوق المصري خمس فئات.

الفئة الأولى، LX، بسعر 620.000 جنيه إسترليني.

الفئة الثانية EX ويبلغ سعرها 660.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة هاي لاين فتصل إلى 710 آلاف جنيه.

الفئة الرابعة توب لاين بسعر 760 ألف جنيه.

الفئة الخامسة GT Line بسعر 790 ألف جنيه إسترليني.

تعد سيارة كيا سبورتاج 2022 من السيارات التي لاقت إهتمام واسع كبير في الدول العربي، وذلك ما تتمتع من مواصفات عالية جدا مقارنة بالسيارات الأخرى، حيث يأتي سعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية إلى 132.363 ألف ريال سعودي.