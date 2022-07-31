سيارة لاند كروزر برادو مستعملة رخيصة بالسَعُودِيْة قوية على الطريق بحالة جيدة

سيارة لاند كروزر برادو رخيصة مستعملة فِيْ السَعُودِيْةسيارات تويوتا برادو من بين السيارات الأكثر مبيعاً فِيْ الوطن العربي لما تتمتع به من مزايا عديدة تهم كل من يهتم بالقيادة المريحة والممتعة، وبشكل عام تتميز سيارات تويوتا اليابانية بتلبية احتياجات سائقيك بذكاء فريد. التصميم. والراحة والأمان على وجه الخصوص لاند كروزر برادو مستعمل O el nuevo, ya que es una de las opciones distinguidas para las personas que prefieren los autos con tracción en las cuatro ruedas, y para aquellos que quieren obtener un Land Cruiser Prado usado a un precio bajo y con potencia en la carretera, navegue con نحن. صفقات السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

سيارة لاند كروزر برادو رخيصة مستعملة فِيْ السَعُودِيْة

سيارات برادو بأنواعها لها سلسلة من الخصائص ودرجة عالية من المتانة ودرجة عالية من الصلابة والفخامة، والسيارة جيدة على الطرق الصحراوية والظروف البيئية القاسية، وتتميز بالفخامة والأناقة التي تناسب جميع الفئات .

بيع لاند كروزر برادو 2011

تويوتا لاند كروزر برادو موديل 2011 للبيع، بحالة جيدة جدا داخلية وخارجية، علبة التروس تدعم محركها الأوتوماتيكي، لأن علبة التروس تعمل بـ 6 سرعات مع وظيفة التحكَمْ الذاتي.

يوفر ناقل الحركة فِيْ السيارة للسائق تحكَمًْا كاملاً سلسًا وسهلاً فِيْ السيارة. خزان وقود السيارة بنزين مزدوج للسيارة. تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية تسهل رؤيتها فِيْ الظلام وفِيْ الضباب. تحتوي السيارة أيضًا على بصمة الإصبع ونظام تشغيل ذكي يفتح ويغلق الأبواب فِيْ نفس الوقت الذي يضغط فِيْه على الفرامل. تحتوي السيارة على شاشة كَمْبيوتر كبيرة لعرض بيانات السيارة من الأميال وسرعة السيارة والبنزين. التحكَمْ التلقائي بمرآة السيارة المتحركة والتحكَمْ التلقائي فِيْ عجلة القيادة. سعر تويوتا لاند كروزر برادو 2011 حوالي 22 ألف ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر برادو 2014 مستعملة

سيارة تويوتا برادو مستعملة بها عداد للمشاة بقراءة حوالي 88 ألف كَمْ، الطلاء الخارجي لسيارة برادو أبيض بدون خدوش أو بقع، ناقل الحركة أوتوماتيكي بحيث يسهل التحكَمْ فِيْ سرعة السيارة. السيارة بكل سهُولة.