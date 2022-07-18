سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات وبدون مقدم ولا تحتاج لضامن

سيارات مستعملة بضمان وأقساط لفترات طويلة من أجل التمكن من سداد أقساطهم دون قلق وتقليل مخاوف المستقبل، يحتاج الكثير من الناس لامتلاك سيارة بسعر جيد ومناسب لجميع أفراد الأسرة، وبسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، فإن البعض يبحثون عن سيارة مستعملة بحالة جيدة وسليمة، وحفظ عدد كبير من البنوك والشركات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لديها عدد كبير من السيارات الجديدة أو المستعملة حسب الرغبة، بحيث يحصل كل شخص على موديل من السيارة التي تبحث عنها، ولها العديد من الميزات التي يهتم بها الشخص.

2022 كيا موديل السيارة المستعملة

يوجد عرض من أفضل عروض السيارات المستعملة لعبد اللطيف جميل، موديل 2022 سيارة برسوم شهرية 1،173 ريالالتي تشتهر عالميا بأنها من أهم وأقوى الشركات التي تقدم تمويل السيارات، وكذلك تقدم السيارات بالتقسيط وبضمان يصل إلى 3 سنوات، ومن مزاياها أنها تقدم السيارات المستعملة دون ضمان وجميع- التأمين ضد المخاطر والأقساط طويلة الأجل، سيارة بدون فوائد وقرض يصل إلى 300 ألف ريالوإذا كان دخلك الشهري 3،000 ريال فأكثر يمكنك التقدم بطلب سيارة مستعملة ومتاحة لامتلاك مواطنين ومقيمين ولكن يجب أن يكون مقدم الطلب موظفًا فِيْ القطاع العام أو موظفًا خاصًا.

مواصفات السيارات المستعملة

السيارة المعروضة هِيْ كيا كادينزا موديل 2022 متوفرة فِيْ الرياض وسيارة سيدان أوتوماتيكية ويتراوح عدد خطواتها من 70 ألفاً إلى 79 ألفاً، لمحدودي الدخل 3 سيارات بالتقسيطلونه أبيض بضمان يصل إلى ثلاث سنوات، وتقسيط على 48 شهر، والقسط الشهري 1،706 ريال سعودي، وسعره 94،883 ريال سعودي، وآخر دفعة 12،995 ريال سعودي، بشرط أن تكون نسبة التملك. 20٪ من السيارة، وبدون دفعة مقدمة، ستطلب فقط سيارة مستعملة وستحصل عليها.

كيف تحصل على سيارة كيا مستعملة

قدمت شركة عبد اللطيف جميل أفضل العروض للسيارات الجديدة والمستعملة وإذا كنت ترغب فِيْ الحصول على سيارة كيا كادينزا مستعملة بالتقسيط بمواصفات معلن عنها فقم بطلب السيارة بالدخول إلى رَابِطْ شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملةمع نسخة من بطاقة الهُوية أو نسخة من بطاقة الإقامة، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، وخطاب راتب، ورخصة قيادة سارية المفعول، مع استكَمْال استمارة طلب الحصول على السيارة، ويتم إرسال كل هذا إلى من خلال البريد الإلكتروني للشركة، ومتاح لك أيضًا للتواصل مع خدمة عملاء الشركة الجديدة رقم 8002442211 لصفقات السيارات المستعملة أو صفقات السيارات الجديدة، يتوفر لك برنامج للمقارنة بين سيارة وأخرى من قبل الشركة، وهُو مجاني لك للمقارنة بين أنواع السيارات حتى تحصل على أفضل سيارة.