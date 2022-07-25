سيارة مستعملة 2022 بضمان 3سنوات وقسط 936 بدون مقدم وتأمين شامل

سيارة مستعملة بأقساط ميسرة، إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة تناسب الشباب والعائلات، وفِيْها الكثير من الكَمْاليات، ستتمكن من اختيار السيارة الأفضل لك من بين عدد كبير من الطرازات المتأخرة السيارات المستعملة من الماركات والأنواع المعروضة، ومتاح لك أيضًا للحصول على السيارة المستعملة يتم دفع ثمنها عن طريق دفع قسط شهري بسيط يناسبك ومن خلال تمويل السيارات المستعملة، من الممكن الحصول على سيارة مستعملة مع ضمان لمدة 3 سنوات وبدون دفعة أولى وبدون ضامن مع إجراءات سريعة وسهلة امتلك سيارتك على الفور.

سيارة مستعملة بالتقسيط

السيارات المستعملة متوفرة بأقساط ميسرة. سيارات لإلغاء التسجيل مجانا، أحدث طرازهناك أيضًا ضمان الأميال للسيارة حتى 60،000 كَمْ أو ضمان السيارة لمدة 3 سنوات. قرض تسوية الديونتأمين ضد جميع المخاطر بدون دفعة أولى. سيارات مستعملة بـ 12 ألف ريال.اختر سيارتك من بين الماركات المعروضة، وهناك العديد من أنواع السيارات والموديلات، يوجد موديل من 2022 إلى 2022 مستعمل وبحالة جيدة وفِيْه جميع الكَمْاليات التي تبحث عنها، ولكل سيارة مواصفات عديدة.

2022 موديل السيارة بقسط 936 ريال

يوجد موديل السيارة المستعملة 2022 بقسط شهرى 936 ريال شهريا. 2022 سيارة بدون كفِيْل للمواطن والمقيممن أهم مميزات السيارة المعروضة أنها سيارة كيا بيجاس سيدان رمادية مستعملة، وتراوحت المسافة المقطوعة داخل المملكة من 90 ألف كيلومتر إلى 99 ألف كيلومتر. سيارات جديدة بقسط أقل من 1000 ريال، ناقل الحركة أوتوماتيكي ويقع بمدينة الدمام، ويمكن الحصول عليه على أقساط لمدة تصل إلى 60 شهرًا، وبسعر إجمالي للسيارة 64325 ريالًا سعوديًا، وآخر دفعة 8،165 ريالًا، والأخيرة. معدل الملكية 20٪

كيف تحصل على سيارة مستعملة

يمكنك الحصول على السيارة المستعملة من شركة عبداللطيف جميل. إذا كنت ترغب فِيْ التمويل ودفع رسوم شهرية، تقدم بطلب بعد استكَمْال نموذج طلب السيارة المستعملة. معجون كيا من الشركة اتصل على خدمة العملاء 8002442211 او اذهب الى احد الفروع داخل المملكة واحصل على تمويل للسيارة المعلن عنها لدى احد تجارها ووكلائها وستشعر بالأمان عند الحصول على السيارة بضمان يصل الى ثلاث سنوات وتقدم شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض السيارات الجديدة لسيارات كيا وتويوتا وهِيْونداي وجيلي والعديد من أنواع السيارات الأخرى بسعر منخفض مقابل دخل محدود وعروض متاحة لك.