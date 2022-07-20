سياسة السعودية وتحالف الرياض وموسكو يعيد التوازن والاستقرار لسوق النفط

لطالما التزمت المملكة العربية السعودية بالحفاظ على توازن سوق النفط العالمية لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة، وبذلت جهودًا كبيرة لا يمكن إنكارها للوصول إلى اتفاقية أوبك بلس التاريخية لدعم استقرار أسواق النفط وضمان اتساق هذه الاتفاقية، التي تتبنى طريقة الاستنساخ بما يتماشى مع انتعاش الطلب العالمي على النفط لخدمة المنتجين والمستهلكين.

استقرار سوق النفط

وساهمت السياسة السعودية في استقرار أسواق النفط وتوافر الإمدادات مقارنة بالغاز الطبيعي والفحم، التي تعاني من تقلبات كبيرة ونقص في الإمدادات والاستثمارات، مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية الحالية.

ظروف استثنائية

شهد العالم خلال عام 2022 ظروفا استثنائية في ظل وباء كورونا وانعكاساته على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت مجتمعة إلى خلافات بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من جهة والدول المنتجة من خارجها. حجم الإنتاج والاستراتيجية المناسبة للتعامل مع تداعيات وباء كورونا، مما أدى إلى استحالة تمديد اتفاقية (أوبك +) والانهيار اللاحق لأسعار الطاقة العالمية نهاية مارس 2022.

تحالف إعادة أوبك +

في ذلك الوقت، تمكن أعضاء أوبك، بقيادة المملكة والاتحاد الروسي، وبتدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من استعادة التحالف (أوبك +) لفترة قياسية وبشروط محدودة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على المستوى العالمي. المناظر الطبيعيه. وعززت أسعار الطاقة وتيرة الاتصالات الثنائية بين المملكة وروسيا، ليس على مستوى وزراء النفط، وهو الأكثر نشاطا، ولكن على مستوى القيادة في البلدين، حيث بارك الطرفان الاتفاقية الجديدة و وشدد على أهمية التعاون المشترك في هذا الصدد.

لا أحد ينكر أن جميع منتجي أوبك وعلى رأسهم المملكة وروسيا عملوا على استقرار السوق خلال المرحلة الأخيرة للحفاظ على تماسك قرار أوبك واستقرار سوق الطاقة. كما لعبت المملكة دورًا كبيرًا وكبيرًا. دور لحماية جميع الأطراف من المنتجين والمستهلكين واستقرار سوق النفط العالمية.