سيبولدي يستعين بـ3 أسلحة لإنهاء أزمة “العقم الهجومي” فِيْ الأهلي

ولعل أزمة “العقم التهديفِيْ” من أهم المشاكل والأزمات التي يعاني منها مدرب أوروجواي روبرت سيبولدي منذ توليه منصبه، فِيْ فشل فريق الأهلي الذي حسم التعادل 1-1 أمام القيصومة. .

يأمل مدرب الأوروغواي فِيْ إيجاد حلول لأزمة “العقم الهجومي”، ولهذا سارع إلَّى إجراء جلسات مكثفة مع لاعبيه، خاصة فِيْ الخط الهجومي، لشرح أخطاءهم الفنية فِيْ التدريبات والمباريات، وأهمها. وهُو ما يضيع الفرص.

كَمْا حدد سيبولدي هجمات خاصة للهجوم من أجل تعلم كَيْفَِيْة التسجيل والاستفادة من الفرص والتحرك بشكل جيد أمام مرمى الخصم، وهناك طريقة ثالثة لجأ إليها مدرب الأهلي لمواجهة ” العقم “هجوم الأزمات”، والذي يتكون من مراقبة التحركات الجيدة للنجوم الكبار أمام المرمى المقابل للاستفادة من مسرحيات وخبرات ومهارات هؤلاء النجوم لزيادة القوة الهجومية للنخبة فِيْ “الدوري الأصفر”.

ويريد مدرب أوروجواي أن يعالج بسرعة أزمة الفرص الضائعة، خاصة وأن الفريق استأجر مؤخرًا الجامايكي لويس جرابان، مهاجم الفريق الجديد، الذي يعتمد عليه أهالي الأهلي كثيرًا لإخراج الهجوم من البطء الشديد. الذي يعاني، خاصة وأن المهاجم الجامايكي يتمتع بقدرات فنية كبيرة وخبرة واسعة، حيث سبق له اللعب مع كريستال بالاس وأستون فِيْلا وبورنموث وسندرلاند ونورويتش سيتي، فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب أيضًا فِيْ الدوري الإسباني. مع Mazarwell.

ويعتبر المهاجم الجامايكي بديلا للنجم السوري عمر السومة الذي انضم للنادي العربي القطري على سبيل الإعارة عقب هبوط الأهلي للدرجة الأولى، فِيْما يستعد الرقعي لمواجهة الأخدود للدور الثاني. الدوري “الأصفر” لأندية الدرجة الأولى.