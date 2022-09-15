سيتريد للقطاع البحري واللوجستي.. مؤتمر ومعرض تنافسي تستضيفه دبي

ستستضيف دبي مؤتمر ومعرض سيتريد ماريتايم آند لوجستيكس الشرق الأوسط 2023 الذي تنظمه سيتريد ماريتايم.

سيقام ذلك فِيْ الفترة من 16 إلَّى 18 مايو، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وضمن فعاليات الأسبوع البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتريد ماريتايم وهِيْ واحدة من أكبر منظمي الفعاليات والمؤتمرات البحرية فِيْ العالم.

منذ عام 2003، كان هذا المؤتمر والمعرض البحري – الذي يتضمن قطاع اللوجستيات على جدول أعماله لأول مرة هذا العام – مناسبة ثابتة فِيْ تقويم الأحداث البحرية فِيْ المنطقة.

النسخة المحدثة والمطوّرة من هذا المؤتمر والمعرض هِيْ النشاط الرئيسي لأسبوع الإمارات البحري، الذي سيجمع المشترين والموردين فِيْ المجتمع البحري واللوجستي، مما سيضيف زخماً إلَّى الحدث ويجعله مليئاً بالميزات الجديدة التي من شأنها أن إثراء تجربة المشاركين والزوار على حد سواء.

قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شئون النقل والبنية التحتية “شهد القطاع البحري نموا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، محليا وعالميا، لا سيما خلال فترة انتشار الوباء. أظهرت موانئنا مرونتها فِيْ الحفاظ على استمرارية العمليات على مدار الساعة لتكون ركيزة أساسية للحكومات وقدرة المنطقة على الحفاظ على الإمدادات الحيوية … فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد القطاع البحري ركيزة اقتصادية رئيسية بفضل قدراتنا غير المحدودة، الكفاءات والمواهب المؤهلة التي واكبت التطورات المتلاحقة فِيْ هذا القطاع “.

وأشار إلَّى أن تضافر جهُود أكثر من 20 ميناء رائدا وسلطات بحرية مختلفة من الحكومة والقطاع الخاص ساهمت بأكثر من 90 مليار درهم فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مما عزز مكانتها كَمْركز بحري دولي يحتل مكانة مرموقة. مكانة رائدة فِيْ العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف المنصوري “نحن فِيْ وزارة الطاقة والبنية التحتية نعمل عَنّْ كثب مع جميع أصحاب المصلحة فِيْ الصناعة البحرية لتعزيز الإطار التنظيمي البحري والحوكَمْة، وتحفِيْز الاستثمار فِيْ رأس المال البشري فِيْ القطاع، وتحسين بيئة الأعمال. يشهد قطاع التجارة العالمية تغيرات كبيرة وأنشطة تجارية. يواصل الرئيس – مثل سيتريد لقطاع النقل البحري واللوجستي فِيْ الشرق الأوسط – جهُودنا لمواكبة هذه التغييرات .. عامًا بعد عام، ساعد هذا الحدث القطاع البحري فِيْ العثور على حلول للتحديات التي تواجهها واكتشاف فرص مستقبلية ثمينة لتطوير الأعمال .. نحن على يقين من أن النسخة الجديدة والمحسّنة لعام 2023 من المؤتمر سيواصل المعرض دوره فِيْ دعم القطاع فِيْ المنطقة.

يسلط تركيز هذا الحدث البحري بشكل متزايد على الخدمات اللوجستية المتكاملة الضوء على مدى التغيير الذي شهدته الصناعة البحرية خلال الفترات السابقة حيث أصبح أكثر تشابكًا مع خدمات سلسلة التوريد والإمداد.

قال كريس مورلي، مدير مجموعة سيتريد ماريتايم “لقد أصبحنا واثقين من أنه يمكننا إضافة قيمة حقيقية إلَّى مجتمع الأعمال والتجارة الذي نخدمه من خلال توسيع نطاق المحتوى الذي نغطيه فِيْ حدثنا وزيادة التركيز على قطاعات الأعمال الجديدة لتحقيقها فوائد أكبر من خلال مشاركتنا المتجددة. بعد السنوات التي مرت، كنا مليئين بالتحديات “.