“سيتي بنك” المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 0.75% فِيْ الاجتماعين المقبلين

توقعت سيتي جروب أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ الاجتماعين المقبلين هذا الشهر وفِيْ أكتوبر.

حذرت المجموعة من أن عدم اليقين يسود اتجاهات الفائدة بعد عام 2022، وسط احتمال تباطؤ الاقتصاد الكلي فِيْ المستقبل.

وتجدر الإشارة إلَّى أنه فِيْ الأيام الأخيرة، دعا عدد متزايد من صانعي السياسات إلَّى زيادة أكثر من نصف نقطة فِيْ اجتماع 8 سبتمبر مع العلم أن الفائدة على الودائع تبلغ حاليًا 0٪.

وكان بنك جولدمان ساكس توقع قبل أيام أن يرتفع 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه الأسبوع المقبل بعد أن سجل التضخم فِيْ منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا عَنّْد 9.1٪ فِيْ أغسطس على أساس سنوي.

جاءت قراءة التضخم أعلى من توقعات المحللين عَنّْد 9٪، مرتفعة من 8.9٪ فِيْ يوليو.

كَمْا رفع خبراء بنك جولدمان ساكس الذروة التي يتوقعون أن تصل إليها أسعار الفائدة الأوروبية بحلول فبراير 2023 إلَّى 1.75٪، بدلاً من 1.5٪ فِيْ تقديراتهم السابقة.

يشار إلَّى أن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ يوليو الماضي، فِيْ وقت تدور فِيْه المضاربات حول إمكانية رفعها بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل فِيْ سبتمبر، فِيْ وقت يتوقع فِيْه محللون أن تصل معدلات التضخم. 10٪ هذا العام.