يبدو أن عام 2022، الذي فِيْه الهلال والنصر، لن يتوقف عَنّْ إثارة جدل كبير فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد أن انتقل الصراع من عالم كرة القدم الرجالية إلَّى كرة القدم النسائية.

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الهلال والنصر، كلاهما يتنافسان دائمًا على لقب أفضل نادٍ فِيْ السعودية، خاصة فِيْ عالم كرة القدم، الأمر الذي تسبب فِيْ صراعات مستمرة بينهما، زادت فِيْ عام 2022، عَنّْدما وقع الطرفان مع النجم محمد. كانو، قبل نزاعه القانوني فِيْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

فِيْ بعض الأحيان يفوز الهلال، ويبرز النصر فِيْ أوقات أخرى، مما يضيف بُعدًا تنافسيًا جماعيًا لا غنى عَنّْه فِيْ المجتمع الرياضي السعودي.

سيداتي الهلال والنصر .. قتال “خاص” عام 2022

وأوضحت صحيفة “اليوم” فِيْ تقرير لها، أنه بالتزامن مع انطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، عام 2022، دخل الهلال والنصر معًا فِيْ مسابقة شرسة لضم النجمات. من فريق السيدات السعوديات.

خاض المنتخب السعوديات لكرة القدم، فِيْ عام 2022، أول مباراة رسمية له تحت إشراف “الفِيْفا”، عَنّْدما تغلب على سيشيل وجزر المالديف، بنفس النتيجة (2-0)، والتي حظيت بدعم عالمي، مثل بيليه، غردت أسطورة البرازيل، مشجعة أكَمْل صحوة المرأة فِيْ الرياضة السعودية.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن النصر صنع أول فريق نسائي له فِيْ التاريخ، فِيْ كرة القدم، من خلال الحصول على فريق المملكة، الذي سبق له الفوز بالنسخة الأولى من دوري السيدات فِيْ المملكة العربية السعودية، بقيادة منيرة الحمدان.

أما نادي الهلال، فقد ضم فريق التحدي سيداتها، ومنهن النجمة البندري الحساوي التي فازت بجائزة أفضل لاعبة فِيْ دوري السيدات المذكورة أعلاه، والنجمة عفاف المطيري التي فازت بلقب أفضل حارس مرمى فِيْ البطولة. نفس الدوري.

من المتوقع أن يحقق الهلال والنصر، تحت إشراف الرئيسين فهد بن نافل ومصالي المعمر، أفضل انطلاقة ممكنة فِيْ دوري كرة القدم للسيدات، فِيْ سابقة سعودية تاريخية.