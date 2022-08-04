سيدة تدّعي أنها زوجة مصطفى درويش.. والأخير يرد بسخرية

سخر الفنان المصري مصطفى درويش من امرأة تدعي أنها زوجته، مؤكدا أنه لم يتزوج من قبل.

هكذا ظهر الأمر فِيْ منشور ساخر نشره على حسابه على فِيْسبوك، قال فِيْه “لا أفهم، أي أن أحد الناس يقول إنها زوجتي وأنا لم أتزوج قط. هِيْ تعرف أكثر مني ما هُو هذا النيل وهذه المرارة

ولما أصبح الأمر مزحة بينه وبين أتباعه، أعاد درويش نشر التدوينة وأرفقها برسالة ساخرة تقول إنه يخشى إنجاب أطفال لا يعلمها، “حفظنا الله وليس لدي أطفال ذلك” أطلقوا النار عليهم على الإطلاق “.

تلقى منشور مصطفى درويش الكثير من التفاعل مع عشرات التعليقات المتسائلة عَنّْ هُوية هذه المرأة أو سبب قيامها بهذا الادعاء بالذات، فِيْما اتهمها البعض بالاحتيال.

تقول التعليقات “كن حذرًا أيها الفنان. فِيْ سلالة جديدة من النساء قادمون إلَّى السوق، فِيْ المرة الأولى التي تقابلهم فِيْها، يقولون إنني حامل. قال إنه رجل صيني مليء بالسوق. أسرعي أيتها الفنانة، التي لا تستطيع أن تكون حلوة ورؤيتها تقول، أنا زوجها حقًا.

واقترح آخرون أنه من خلال المنشور، يمكن لدرويش الترويج لعمل جديد ؛ وعلق أحد المتابعين قائلاً “من الممكن قص مسلسل جديد”، بينما رأى آخرون أنه “بشرة جيدة”. وعلق أحد المتابعين قائلاً “أنا مستاء.

جدير بالذكر أن مصطفى درويش قاد حوارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الأشهر الأخيرة، بسبب أزمته مع الفنانة شيرين رضا التي ادعت عدم معرفتها به بعد انسحابها من فِيْلم “الملحد”. رافضة تعليقات كاتبها إبراهِيْم عيسى على رحلة الإسراء والمعراج وإنكاره لوجودهما فِيْ المقام الأول.

سخر مصطفى درويش من شيرين رضا عبر حسابه على فِيْسبوك، متذرعًا بتجاهلها لها، بسبب كبر سنها وعدم تذكرها للأسماء بشكل طبيعي، مما جعلها تتعرض لهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفِيْ وقت سابق، دخل أيضًا فِيْ أزمة مع الفنانة الشابة ميان السيد، بعد أن سخر من تصريحاتها حول مضايقات على يد زميل لها، حيث استنكرت صمتها حيال هذا الحادث ووصفتها بأنها مارلين مونرو، مما جعل لها متعة.