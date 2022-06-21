سيدة تقتل زوجها ضربا بيدها بالمرج بسبب صورة على هاتفه

وشهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة جريمة قتل حيث ضربت سيدة زوجها حتى مات.

أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أنها نجحت في القبض على ربة منزل كانت تضرب زوجها حتى وفاته ؛ وبسبب الخلافات الزوجية بينهما في منطقة المرج تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

امرأة تضرب زوجها حتى الموت

في البداية تلقت إدارة شرطة المرج بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته في قسم الدائرة ، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن جثة «أ. هـ» 38 عاما ، تعرضت لكمات في الرأس والوجه ، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من المباحث إلى أقوال الجيران وشهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث ، وصادر فريق آخر كاميرات مراقبة في محيط الحادث لتفريغها والكشف عن ملابسات الحادث.

ومن خلال إجراء التحقيقات تبين أن زوجة الضحية كانت وراء ارتكاب الحادث بسبب الخلافات الزوجية بينهما.