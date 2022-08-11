سيراميكا كليوباترا يطلب ضم مهاجم الأهلي في الصيف

أكد أحمد حسن نجم كرة القدم المصري السابق، أن نادي سيراميكا كليوباترا أرسل عرضًا رسميًا للتعاقد مع الدولي صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “سيراميك كليوباترا تطلب من الأهلي ضم صلاح محسن”.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن مدرب الأهلي ريكاردو سواريس قرر نهائيا الاستغناء عن الثنائي صلاح محسن مهاجم العملاق الأحمر والموزمبيقي لويس ميكسوني في السوق الصيفي الحالي.

وجاء قرار سواريس بسبب الانخفاض الكبير في مستواهم خلال الفترة الحالية وعدم توفير الإضافة المتوقعة لهم بالقلعة الحمراء في المباريات الأخيرة وآخرها مباراة نادي المصري. . أمس الأربعاء في الدوري المصري.

في هذا الوقت فتح النادي الأهلي الباب أمام الأندية التي ترغب في ضمه هذا الصيف للسماح بضم مهاجم أجنبي جيد بعد أن انخفض مستواه بشكل كبير وفشل في إظهار قدراته للتدريب الأحمر. إخراج “سواريس”.