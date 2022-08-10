سيراميكا ينهي الجدل بخصوص انتقال محمد إبراهيم للأهلي

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في تمديد عقد محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، من أجل إغلاق الباب أمام الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب مركز سيراميكا كليوباترا الإعلامي، جدد النادي عقد محمد إبراهيم للموسمين المقبلين، في إطار خطة إدارة النادي، لدعم فريق كرة القدم والانضمام إلى العناصر القادرة على تحقيق أهداف المجموعة للفترة المقبلة. اضافة الى تعزيزات قوية خلال الموسم الجديد.

قرر نادي سيراميكا كليوباترا رسميا تمديد عقد محمد إبراهيم، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، حتى عام 2024.

يعد محمد إبراهيم أحد الركائز الأساسية لفريق سيراميكا كليوباترا ولاعب رئيسي يتمتع بثقة الجهاز الفني وعلى رأسه أحمد سامي.

وكانت هناك تقارير في الفترة الماضية عن رغبة الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم، لكن مسؤولي الخزف وضعوا حدا للجدل بعد تمديد عقد اللاعب.