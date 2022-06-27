سيروم طبيعي للشعر

مصل الشعر الطبيعي – نتوق جميعًا إلى شعر صحي ولامع، بغض النظر عن نوع الشعر أو طبيعته، من المجعد إلى المتموج والمستقيم، يحتاج الشعر إلى رطوبة تجعله أقل عرضة للجفاف والتكسر، ولهذا نلجأ إلى التجارب مع العديد الوصفات الطبيعية ومستحضرات التجميل والشامبو لتحقيق النتيجة المرجوة، ويعتبر السيروم من أكثر المنتجات شعبية التي تقلل من مشكلة الجفاف، خاصة مع الشركات والعلامات التجارية التي تقدم أنواعًا مختلفة، لذلك سنقدم لك اليوم أفضل المنتجات محلية الصنع سيروم لشعر ناعم كالحرير بناء على خبرة عدد كبير من المستخدمين. هؤلاء هم الرجال.

زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات أ، ب 1، ب 2، ب 5 (حمض البانتوثنيك)، فيتامين د، هـ، المعادن، البروتينات، الليسيثين والأحماض الدهنية. إنه مرطب الشعر المثالي وبديل رائع للسيليكون زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية وهو مهدئ ومرطب. ينعم البشرة وينعم الشعر الخشن، ويترك وراءه ملمسًا ناعمًا. أخيرًا، يعزز زيت بذور الكتان نمو الشعر وهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

تخترق كل هذه الزيوت فروة الرأس وتنظفها، مما يساعد على التخلص من قشرة الرأس وغيرها من مشاكل قشرة الرأس.

مكونات المصل

ملعقة كبيرة زيت الأفوكادو زيت الخروع حوالي ملعقة ونصف زيت بذور الكتان

هذه الزيوت كلها رائعة لشعرك، فهي أساس مثالي لك كمصل شعر محلي الصنع. إن إضافة الزيوت الأساسية إلى المزيج سيجعل هذا المصل مثاليًا لأي نوع من أنواع الشعر! بالإضافة إلى أنه سيترك رائحة رائعة.

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استخدم النعناع للشعر الجاف.

زيت اللافندر أو الورد للشعر الناعم.

أضيفي الليمون أو البابونج لتفتيح الشعر.

الوصفة

نضيف الأفوكادو وزيت الخروع في زجاجة، ثم املأ باقي الزجاجة بزيت بذور الكتان. احفظي المصل في الثلاجة، ثم ضعي كمية صغيرة لترطيب الشعر قبل التجفيف. يمكنك أيضًا إضافة كمية صغيرة إلى الشعر الجاف للحصول على بعض اللمعان والترطيب بعد غسل الشعر.

مصل الشعر الطبيعي مستخلص

يوفر استخدام هذا المصل الكثير من الزيوت الصحية لجعله ناعمًا ولامعًا. كما أنه يوفر المال ويقوي شعرك بمرور الوقت.