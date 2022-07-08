سيرين عبدالنور المنتجون يتمسكون بممثلة واحدة ودور ماغي بوغصن فِيْ “للموت” كان لي

أحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعض المفاجآت فِيْ الوسط الفني، بعد غيابها عَنّْ شاشة التليفزيون لفترة طويلة.

وقال إن سبب غيابه يعود لقلة السيناريوهات والإنتاجات التي تتناسب مع طموحاته، وإن توفرت يقدمونها لفنان آخر، مضيفا أن غيابه بسبب المنتجين.

وأشار إلَّى أن هناك منتجين هما جمال سنان وصادق الصباح يواصلان تبني بعض النجوم لأعمالهما، قائلاً “هناك ممثلين أكثر من منتجين، ولكل منتج فنانه المفضل الذي يتبناها ويدعمها. فِيْ المقام الأول. “

وأضاف، فِيْ تصريحات لبرنامج “ET Arabe”، “أصبحت الإنتاجات قليلة، أي قبل أن يعملوا بثلاث أو أربع مسلسلات تلفزيونية، والآن مسلسل واحد والباقي للمنصات، فإذا أردنا الحديث على وجه التحديد”. عَنّْ رمضان، ولا حتى الحق علي ولا الحق فِيْ علاج العوام “.

وردت سيرين على تصريحات جمال سنان التي أشارت فِيْ إحدى المقابلات إلَّى عدم وجود نص مناسب لها، فقالت “أريد أن أقول للبروفِيْسور سنان إنه سيجد النص المناسب إذا أراد”.

وحول التحول الجذري لأدوارها من أدوار رومانسية خفِيْفة تدور حول فتاة جميلة يتدفق عليها الرجال إلَّى أدوار معقدة وصعبة، أوضحت سيرين أن هذه الشخصية أصبحت مناسبة لفنانين آخرين، خاصة أنها شاركت فِيْ العديد من الأوراق من هذا النوع. . مثل مسلسل “روبي” و “سارة” فِيْ إشارة إلَّى أنها أصبحت أكثر نضجًا وكبرًا. يتيح لك ذلك البحث عَنّْ أدوار أكثر تحديًا تتيح لك عرض مهاراتك.

وفِيْ حديثها عَنّْ مسلسل “Para la muerte” الذي قامت فِيْه الفنانة اللبنانية ماغي بو غدن بدور “سحر”، كشفت سيرين أنها عرضت عليها فِيْ الأصل الدور، مشيرة إلَّى أن الشخصية كانت تدعى “لما”، لكنها كانت صاحبة الدور. من أطلق عليها اسم “سحر”، مشيرا إلَّى أن المنتج زياد شويري هُو الذي قدمها له فِيْ البداية، ولكن بسبب مشاكل مالية عمل على عرضها على المخرج جمال سنان، الذي أعطاها بدوره لفنانين آخرين.

ردت سيرين على التصريحات الأخيرة لماغي بو غصن، والتي نفت فِيْها أن يكون المسلسل لفنانة أخرى فور وصولها إلَّى شركة إيجل فِيْلمز، موضحة أن هناك شهُودًا كانوا حاضرين وقت تقديم العمل لجمال سنان، منهم جويل بيطار وفِيْليب أسمر ونادين جابر.

وأضاف أنه كان من المقرر تصوير مسلسل “The Death Link” لموسم رمضان، ثم قام بتصوير مسلسل “الجوزاء” الذي تغير اسمه إلَّى “الموت” لبطولة وبطولة دانييلا، لكنه تفاجأ برمضان. تم تصويره وتمثيله من قبل ماجي ودانييلا.