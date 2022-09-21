سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وترقص على أغنيتها “عليك عيوني”

قلة من المشاهِيْر ينشرون تفاصيل عَنّْ عائلاتهم أو احتفالاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس الممثلة والمغنية اللبنانية سيرين عبد النور التي ترغب فِيْ نشر مقاطع فِيْديو لأعياد ميلاد عائلتها.

فِيْ الآونة الأخيرة، وفِيْ كل عام، احتفلت عبد النور بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة، بحفل عائلي اتسم بالبساطة، بحضور المقربين والأصدقاء الأعزاء.

سيرين عبد النور تحتفل بميلاد زوجها …

شاركت سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها على “ انستجرام ”، مقاطع ولمحات من حفلة العائلة، اختارت فِيْها فستانا أبيض بسيط بأحزمة رفِيْعة رقيقة، فِيْما سقط شعرها البني على جانبي كتفها، واعتمدته. هُو – هِيْ. مكياج ناعم وبسيط.

فِيْ إحدى الصور التي نشرتها على خاصية Instagram، شوهد فريد وهُو يحتضنها، وأمامهما كعكة على شكل قميص وكرة سلة برتقالية، مكتوب عليها “عيد ميلاد سعيد فريد”.

وظهرت سيرين فِيْ أحد المقاطع وهِيْ ترقص إلَّى جانب العارضة والمقدمة اللبنانية ألين وطفة ورجل الأعمال نادر سركيس اللذان كانا من بين الحضور. كَمْا رقصت سيرين بخفة على أغنيتها “أنت عيني”.

سيرين عبد النور وعلاقتها بفريد رحمة

تزوجت عبد النور من زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة فِيْ عام 2007، وأنجبت ابنتهما تاليا فِيْ 10 يونيو 2011 وابنهما الثاني كريستيانو فِيْ 17 مارس 2022.

تؤكد سيرين دائمًا أن زوجها شخص متفهم، وله دور كبير فِيْ دعمها فنياً، وإقناعها ببعض الأدوار، مثل عملها فِيْ مسلسل “روبي”، عام 2012، والذي رفضته فِيْ البداية بسببها. رغبة. لتعتني بابنتها “تاليا”، التي لم تكن فِيْ ذلك الوقت عامها الأول، لتصل بعد أن أقنعها زوجها بأهمية العمل الذي ألفه فؤاد أبي سعد، وإخراج رامي حنا.

عين لسلسلة عين

وفِيْ وقت سابق، احتفلت سيرين عبد النور بنجاح مسلسلها “العين فِيْ العين” الذي احتل المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة فِيْ لبنان، بحسب تقييم موقع “شاهد”، عبر صورة نشرتها عبر موقع “العين”. أستوري “على حسابه على” إنستغرام “.

يسلط المسلسل الضوء على قضايا اجتماعية شائكة، بينما يفضح الفساد فِيْ أوساط كبار المسؤولين وتأثيره على المجتمع، بينما يعرض الأحداث بعَنّْصر من التشويق والعاطفة.

المسلسل من بطولة سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، مجدي مشموشي، رودريغ سليمان، دانا الحلبي، وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانية.