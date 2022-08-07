سيرين عبد النور بفِيْديو عفوي مع زوجها.. وتحتفل بعيد ميلاد نادر سركيس

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت مقطع فِيْديو عفويًا مع زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، واصفة إياه بـ “حب حياتها”.

شاركت عبد النور، عبر موقع إنستجرام، مقطع فِيْديو وثقت فِيْه لحظة جلوسها بجوار زوجها “حب حياتي”.

وبث الجمهُور فِيْديو الفنانة سيرين عبد النور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عَنّْ إعجابهم بالعلاقة القوية التي توحد الثنائي، كَمْا أشادوا باستعداد زوجها فريد رحمة للتخلي عَنّْهما والظهُور معها. فِيْ كل مناسبة منذ الفِيْديو الذي يصادف عيد ميلاد المصمم اللبناني نادر سركيس.

ووثق النجم اللبناني مقاطع أخرى خلال احتفال سركيس بعيد ميلاده، ظهرت وهُو يرقص ويتفاعل مع البيئة، برفقة عدد من الحضور.

كانت عبد النور مرتبطة بزوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة فِيْ عام 2007، وأنجبت ابنتهما تاليا فِيْ 10 يونيو 2011 وابنهما الثاني كريستيانو فِيْ 17 مارس 2022.

تؤكد دائما فِيْ ظهُورها الإعلامي أن زوجها شخص متفهم، وله دور كبير فِيْ دعمها فنيا، وإقناعها ببعض الأدوار، مثل عملها فِيْ مسلسل “روبي” عام 2012، وهُو رفضت للمرة الأولى لرغبتها فِيْ رعاية ابنتها “تاليا” التي لم تكن فِيْ ذلك الوقت تبلغ من العمر عام واحد للموافقة بعد أن أقنعها زوجها بأهمية العمل الذي كتبه فؤاد أبي سعد وإخراجها. رامي. حنا.

على الصعيد الفني، أنهت الفنانة سيرين عبد النور مؤخرًا تصوير مسلسل “العين فِيْ العين” تأليف سلام قصيري وإخراج رندا علم.

شاركت سيرين مؤخرًا مقطع فِيْديو، عبر ميزة قِصَّة Instagram، وثقت فِيْه أجواء الاحتفال بنهاية التصوير، حيث ظهرت بسعادة كبيرة، على أنغام أغنية “مبروك” لرامي عياش، و قالب الكعكة الإسفنجية الذي طُبع فِيْه اسم السلسلة.

وفِيْ مقطع آخر، ظهر عياش وهُو يغني عبد النور “يا بنت السلطان”، فِيْما رقصت الأخيرة بجانبها، وظهرت علامات السعادة على وجهه.