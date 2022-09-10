سيرين عبد النور ترغب باعتزال التمثيل.. وتعلق على خلاف إليسا وبرجي وميريام وكرم

كشفت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عَنّْ رغبتها الملحة فِيْ اعتزال التمثيل، مشيرة إلَّى أن احتمال اتخاذ قرار الاعتزال قد يأتي قريبًا.

ظهرت سيرين عبد النور فِيْ مقطع فِيْديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة “صباح إخوان”، ضمن ترويجها لمسلسل “العين فِيْ العين” الذي تم بثه مؤخرًا على منصة “شاهد”، وهِيْ تحدثت عَنّْ موقفها من الاعتزال ومغادرة المجتمع الفني بشكل دائم، خلال ردها على بعض الشائعات والأخبار حول معلومات خاطئة عَنّْها وعَنّْ حياتها الخاصة قائلة “قد تسمعها كثيرًا قريبًا”.

وأكدت النجمة اللبنانية فِيْ تصريحات لبرنامج “MBC Trending” “من حقي أن أفكر بالاعتزال بعد 22 عامًا، فأنا لست مبتدئًا”، مضيفة أن “البيانات هِيْ ما يدفعَنّْي لاتخاذ القرار، عَنّْدما الممثل يشعر بالتعب من تحقيق قصص طموحه وخياله، فقد يفكر فِيْ الاعتزال “.

وأشار إلَّى أنه يسعى للتركيز على المجال الغنائي، حيث أصدر 3 ألبومات والعديد من الأغاني الفردية، وقال “يمكنك التوقف عَنّْ التمثيل، ولا يعَنّْي التخلي عَنّْ الفن الغنائي، ويمكنك التركيز أكثر على الفن الغنائي. . “

وأوضحت سيرين عبد النور أنها لا تزال تبحث عَنّْ الأغنية المناسبة لتقديمها بعد انقطاع طويل عَنّْ عالم الغناء. فِيْ الأغاني مثلا أغنية إليسا وسعد لمجرد حققت نجاحا كبيرا والناس يتحدثون عَنّْها “.

وعلق على الاختلافات التي أعقبت أغنية الفنانة اللبنانية إليسا الجديدة “أنا باس” بعد أن قدمها الفنان والكاتب اللبناني زياد برجي، قائلاً “إنها حلوة، لكنني أتمنى ألا يكون هناك شيء من هذا القبيل”. مثله”.

كَمْا أعرب النجم اللبناني عَنّْ استيائه الشديد من الخلاف بين زياد برجي وإليسا، مشيرًا إلَّى إعجابه بالأغنية بصوت زياد برجي وإليسا، وأن الأخير هُو صاحب الأغنية الأصلية لأنه طرحها أولاً. وقال “كنت أتمنى ما سيحدث مع المشاكل بينهما، لأن الاثنين ليسا فِيْ قلوبهم، لكن للأسف هناك أوقات يتدخل فِيْها طرف ثالث ولا أعرف ماذا سيحدث”. يحدث.”

كَمْا أشارت سيرين عبد النور فِيْ كلمتها إلَّى الخلافات بين النجوم فِيْ الفترة الأخيرة، وتحديداً حرب الإعلانات بين ميريام فارس وفارس كرم، مؤكدة أنها لن تنحاز للآخر، لكنها ترغب فِيْ أخذ ذلك بعين الاعتبار. ميريام فارس زوجة وأم لطفلين ولا تستحق أن يساء معاملتها بهذه الطريقة، وقالت “وفاة جورج الراسي يجب أن يتعلم منه كثير من الناس بضغطة زر هذا الشخص. هُو من هالداني ويقع فِيْ حبه.