سيرين عبد النور تشيد بتجربتها مع طوني عيسى.. والأخير يرد

أشادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بتجربتها التمثيلية إلَّى جانب مواطنها طوني عيسى، فِيْ مسلسل “العين فِيْ العين” من تأليف سلام قصيري وإخراج رندا علم.

وأكد عبد النور فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر إعجابه الكبير بموهبة عيسى وقوة حضوره على الشاشة، وكذلك معاملته الكريمة والاحترام لجميع العاملين بالمسلسل خلال فترة التصوير.

كتبت Siren، “صديقي كان سعيدًا جدًا بمشاهدنا إلا للمرة الأولى. لقد تجاوزت الروعة واليوم فِيْ الحلقة الأخيرة سنفتقدك كثيرًا. أحببتك بتغريدة بسيطة تعبر عَنّْ حبي وتقديري، و أقول وداعا “.

وألحقت الفنانة كلماتها ببعض صور مشاهد الفنانة خلال المسلسل.

تفاعل متابعو سيرين عبد النور مع تغريدتها، معربين عَنّْ حبهم الكبير للنجم طوني عيسى وطبيعة دوره فِيْ المسلسل، وكذلك ظهُوره بطريقة مختلفة ومميزة، مما يتيح له إضافة نكهة جديدة إليه. روح العمل، مع الإشادة بموهبة عبد النور وتمتعه بأخلاقيات عمل عالية.

فخر المسرح العربي

من جهته رد الفنان عيسى على تغريدة عبد النور واصفا إياه بـ “فخر الدراما العربية وفخر كل اللبنانيين على وجه الخصوص”.

قال “لا أدري ماذا أقول أو أعبر فِيْ مواجهة قمة الاحترام والتواضع والأخلاق الرفِيْعة .. لكن من يعلم أن النجم الحقيقي بدأ يلقي نجمه من خلال الموقع الرسمي … أنت فخر المسرح العربي وفخر كل لبناني يقدر الفن.

كَمْا تلقت التغريدة نصيبها من التعليقات من محبي ومتابعي الثنائي، وأبدى جزء من المتابعين شوقهم وحماسهم الكبير لمتابعة الحلقة الأخيرة من المسلسل، وسط ترويج وتشويق لأبطال المسلسل. لليوم 15 و 20. الحلقة الأخيرة.

وتزامنت مشاركة عبد النور مع انتهاء شخصية “راجي” التي يؤديها عيسى فِيْ المسلسل، بعد مقتله على يد أحد الأطراف.

كان الراجي قد قتل والد نورا سيرين عبد النور، مما جعله أحد ألد أعدائه، ورغم الطبيعة العدائية لعلاقة عيسى وعبد النور فِيْ المسلسل، إلا أن هذه الازدواجية أصبحت مكانًا خاصًا ومهمًا فِيْ قلوب المعجبين. من النجمين.

العين بالعين

حقق مسلسل “العين فِيْ العين”، بطولة رامي عياش، تقييمات ممتازة فِيْ عدة دول عربية، لوجود عامل الانفعال والتشويق المستمد من طبيعة المكان الذي تبدأ أحداثه بجريمة قتل غامضة. فتاة بريئة متهمة بارتكابها وانقلبت حياة الفتاة وأهلها رأساً على عقب.