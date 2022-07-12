سيرين عبد النور تكشف سبب خلافها مع نادين نسيب نجيم

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بصراحة شديدة عَنّْ علاقتها مع نادين نسيب نجيم، وأثارت الخلاف الذي دار بينهما منذ عدة سنوات، رغم مصالحتهما على عشاء ودي.

افتتحت سيرين عبد النور موضوع خلافها مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خلال لقائهما الأخير على برنامج “ET Arabic”، مشيرة إلَّى أن أسباب انقطاع علاقتهما تعود إلَّى حَقيْقَة الصداقة والرفقة. لا يمكن التحقق من قبل أحد الطرفِيْن.

وأشارت سيرين إلَّى أنها لم تعد ترغب فِيْ إخفاء أي شيء عَنّْ معجبيها، قائلة “لقد قررت ما يعرفه الناس، الصداقة والزمالة، لو كان جانبًا واحدًا، بدا أن هناك جانبان يجب إكَمْالهما”.

وأضاف أنه ليس لديه مشكلة مع أي شخص، خاصة مع زملائه الفنانين، موضحا احترامهم لعملهم الفني، قائلا من جهتي، ليس لدي مشكلة مع أي إنسان، خاصة إذا كانوا زملائي، إذا كانوا نادين. . أو غيرهم، مع احترام عملهم وما هُو موجود فِيْ حياتهم، مع سماع العديد من القصص المؤذية عَنّْي.

ولمحت سيرين إلَّى أن بعض الفنانين يشترون جوائز فِيْ حفلات تكريم الأعمال العربية، مشيرة إلَّى أن أولوياتها هِيْ عائلتها وزوجها وأبنائها والأدوار التي تؤديها دون اهتمام بالفوز بجائزة. أنا أحبك “فِيْ حد ذاته جائزة. .

ولم تقبل سيرين بهذا المبلغ، لكنها أشارت أيضًا إلَّى مسلسل “حتى الموت”، الذي لعبت فِيْه الفنانة اللبنانية ماغي بو غدن دور “سحر”، حيث كشفت أن الدور عُرض عليها فِيْ المقام الأول. مشيرا إلَّى أن الشخصية كانت تسمى “لما” لكنها هِيْ، أطلق عليها اسم “سحر”، مشيرا إلَّى أن المنتج زياد شويري هُو الذي قدمه لها فِيْ البداية، ولكن بسبب تعرضه لمشاكل اقتصادية، قالت إنها عمل. من خلال عرضها على المخرج جمال سنان، الذي أعطاها بدوره لفنانين آخرين.

وردت سيرين على التصريحات الأخيرة لماغي بو غصن، والتي نفت فِيْها أن يكون المسلسل لفنانة أخرى لدى وصولها إلَّى شركة إيجل فِيْلمز، موضحة أن هناك شهُودًا كانوا حاضرين وقت تقديم العمل لجمال سنان. ومن بينهم جويل بيطار وفِيْليب أسمر ونادين جابر.

وأضاف أنه كان من المقرر تصوير مسلسل “صلاة الموت” لموسم رمضان، ثم قام بتصوير مسلسل “Géminis” الذي أصبح اسمه “To Death” بطولة وبطولة دانييلا، لكنه تفاجأ برمضان. تم تصويره، بطولة ماجي ودانييلا.

من ناحية أخرى، قالت سيرين إن سبب غيابها عَنّْ الدراما يعود لقلة السيناريوهات والإنتاجات التي تناسب طموحاتها، وفِيْ حال توفرها يتم منحها لفنانة أخرى، مضيفة أنها غائبة. بسبب المنتجين.

وأشار إلَّى أن هناك منتجين هما جمال سنان وصادق الصباح يواصلان تبني نجوم معينين فِيْ أعمالهما، قائلاً “هناك ممثلين أكثر من منتجين، ولكل منتج فنانه المفضل الذي يتبناها ويدعمها. فِيْ المقام الأول. “

وتابع “أصبحت الإنتاجات قليلة، أي قبل أن تعمل ثلاثة أو أربعة مسلسلات تلفزيونية، والآن مسلسل واحد والباقي للمنصات، وهكذا إذا أردنا أن نتحدث بالتحديد عَنّْ رمضان، فلا يحق لي أيضًا. ولا الحق فِيْ التعامل مع عامة الناس “.

وردت سيرين على تصريحات جمال سنان التي أشارت فِيْ إحدى المقابلات إلَّى عدم وجود نص مناسب لها، فقالت “أريد أن أقول للبروفِيْسور سنان أن يجد النص المناسب إن شاء”.