سيرين عبد النور وفريد رحمة يحتفلان بعيد زواجهما الخامس عشر

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وزوجها رجل الأعمال فريد رحمة، بالذكرى الخامسة عشرة لزواجهما، بكلمات مليئة بالحب، على أمل أن يوحدهما الحب دائمًا.

شاركت عبد النور، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه مع زوجها يقبله، وأرفقت الفِيْديو بتعليق احتفلوا فِيْه بعيد زواجهم الخامس عشر، قائلة “بلغوا 15 عامًا. من الزواج وكل يوم أحبك أكثر.

كَمْا نشر فريد رحمة، زوج الفنانة سيرين عبد النور، صورة لهما عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وأرفقها بتعليق عبر عَنّْ حبه العميق لها، مبينًا أن الحب سيتحد دائمًا. بغض النظر عَنّْ كَيْفَِيْة تغير الظروف، كَمْا كتب “كلما كبرنا معًا واستمرنا فِيْ التغيير. مع تقدم العمر، هناك شيء واحد لن يتغير أبدًا، سيكون دائمًا فِيْ حبك، الذكرى السنوية الخامسة عشرة لزفافك”.

وحظي الثنائي بمباركة وتهنئة من الفنانين بمناسبة ذكرى زواجهما، متمنيا من الله أن يحفظ أسرتهم الجميلة ومنهم الفنانة مهِيْرة عبد العزيز وإلسا زغيب ونادين الراسي التي علقت “أتمنى لك كل العمر.، رب.”

كَمْا تم تدشين التعليقات من قبل المتابعين الذين عبروا عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي، وتمنوا لهما عمراً مديداً مملوءاً بالخير والسعادة، وعلق أحدهما “إنهم جميعاً معاً، بارك الله فِيْ بعضهم بعضاً”. واضح “الكيمياء” بينهما “هذا الثنائي من المشاهِيْر. الشخص الذي يسمح للزواج والعمل كعائلة مقابل مائة”.

يشار إلَّى أن الفنانة سيرين عبد النور، تزوجت من زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة عام 2007، وأنجبت ابنتهما تاليا فِيْ 10 يونيو 2011، وابنها الثاني كريستيانو، فِيْ 17 مارس. 2022.

وأشارت عبد النور فِيْ إحدى إطلالاتها الإعلامية إلَّى أنها التقت للمرة الأولى بزوجها فريد رحمة، خلف كواليس مسلسل “ابنتي” عام 2003، وتبادلا نظرات الإعجاب بزواجهما عام 2007. مساعدة زوجتك.

كَمْا قالت إنه كان له دور كبير فِيْ دعمها فنياً وإقناعها ببعض الأدوار، مثل عملها فِيْ مسلسل “روبي” عام 2012، والذي رفضته لأول مرة بسبب رغبتها فِيْ الاعتناء بها. ووافقت الابنة “تاليا” التي لم تكن قد بلغت العام فِيْ ذلك الوقت بعد أن أقنعت زوجها بأهمية العمل الذي كانت تقوم به، تأليف فؤاد أبي سعد وإخراج رامي حنا.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة سيرين عبد النور فِيْ مسلسل “العين فِيْ العين” الذي يتم تصويره الآن، من تأليف سلام كسيري وإخراج رندة علم، حيث سيكون للمسلسل مَوعِد جديد. وثنائي طال انتظاره يجمع النجمين اللبنانيين رامي عياش وسيرين عبد النور.