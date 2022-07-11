سيرين عبد النور وماغي بوغصن تلغيان متابعة بعضهما بعد تصريحات الأولى

تراجعت المطربة اللبنانية ماغي بو غصن وزميلتها الفنانة سيرين عبد النور على إنستغرام، فِيْ سياق تصريحات سيرين الأخيرة حول شخصية “سحر” فِيْ مسلسل “من أجل الموت”.

وتطورت الخلافات بين الفنانتين، مما دفع ماغي بو غصن للرد بنشر قِصَّة على إنستغرام، وعلق عليها “شخصية سحرية لا تليق إلا بمقوي بو غصن”، الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين ردًا غير مباشر على سيرين. .

أعادت تصريحات سيرين الخلاف الذي اندلع منذ سنوات بينها وبين ماجي، حيث بدأ خلال تصوير مسلسل “24 قيراط” عام 2015، حيث اتهمت سيرين عبد النور زميلتها بتقليص حجم المشاهد التي ستعرضها. تعمل لأنها زوجة المنتج جمال السنان الذي أنتج المسلسل فِيْ ذلك الوقت.

من جهته، اعتبر جمال السنان منتج المسلسل، فِيْ بيان صادر عَنّْ شركة إيجل فِيْلمز، أن هناك تحريفًا للعديد من الحقائق والأخبار المتداولة حول المسلسل، خاصة بعد النجاح الذي حققه.

أصدرت شركة الإنتاج Eagle Films بيانا ردا على تصريحات الفنانة سيرين عبد النور، دون ذكر اسمها، بعد تصريحاتها الأخيرة حول المسلسل وشركة الإنتاج.

وجاء فِيْ بيان الشركة “إيجل فِيْلمز، صاحبها، المنتج جمال سنان، وكذلك المخرج فِيْليب أسمر، والكاتب نادين جابر، وفريق إنتاج مسلسل To Death، معَنّْيون بإنكار كل ما هُو معروف”. ويؤكد بشدة أن التنديدات والروايات التي صدرت بقصد الاستفادة من النجاح الباهر للمسلسل ليست صادقة وتشوه الحقائق.

وأضاف البيان “المسلسل كان من المقرر إنتاجه فِيْ البداية خارج شهر رمضان، لكن تقرر لاحقًا أن يكون” الموت “هُو الحصان الفائز فِيْ مسابقة رمضان، لذلك بدأ العمل على تنفِيْذ المشروع.

وتابع “بعد مشاورات بين المنتج والمخرج والكاتب، تم تكليف النجمتين ماجوي بوغسون ودانييلا رحمة، وتم الاتفاق معهم، واستمرت جولة العمل. كل ما يقال غير ذلك هُو افتراء محض، وبالتالي فإن التصريحات وطريقة صياغة المعلومات فِيْ المقابلات وتقديمها للرأي العام لها هدف التضليل، وهُو مبهم وغير مهني “.

وأضاف البيان “إيجل فِيْلمز، التي تعاملت مع أكبر النجوم فِيْ الوطن العربي، ولديها أفضل العلاقات مع جميع نجوم ومنسقي السوق الدرامي والسينمائي، تضمن استمرارها بنفس النهج والعمل. بمهنية كبيرة فِيْما يتعلق بأصول المهنة “.

واختتمت الشركة بيانها “من قبل لم نرد على التجاوزات والأكاذيب، لكن هذه المرة للمرة الأولى والأخيرة، احتراما للرأي العام، فِيْ مواجهة الافتراء”.

وقالت سيرين عبد النور إنه كان من المفترض أن تلعب دور “سحر” الذي لعبته الفنانة ماغي بو غصن فِيْ المسرحية.

وأضاف فِيْ حديث لـ ‘ET بالعربية’ “اسم الشخصية الأولى كان ‘لمى’ لكني اخترت اسم سحر، وعرض عليّ المنتج زياد شويري الدور فِيْ ذلك الوقت، حيث عرض على نادين. الراسي وورد الخال من بعدي “.

وتابع عبد النور، “علمت وقتها أن شويري كانت تعاني من مشاكل مالية فِيْما يتعلق بموضوع الإنتاج، فتواصل عبري مع مالك شركة” إيجل فِيْلمز “المنتج جمال سنان، وأدى الأمر إلَّى إسناد الدور للممثلة ماغي بو. غصن.

وقالت سيرين إن اسم المسلسل كان “الجوزاء” وليس “الموت”، لكنها أوضحت “كل شيء تقسيم وجزء، وماغي بو غصن كانت ناجحة فِيْ عملها، ومن المحتمل أنها كانت بحاجة إلَّى عمل أكثر مني. “.