سيفاس سبور التركي يرفع عرضه المالي لضم “أفشة”

أعلن نادي سيفا سبور التركي، تمسكه بالتعاقد مع لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النادي الأهلي قد رفض عرضا من نادي سيواس التركي للتعاقد مع أفشة هذا الصيف بسبب ضعف التعويض المالي.

كشفت تقارير صحفية أن النادي التركي قدم عرضًا ماليًا جديدًا للنادي الأهلي، من أجل إقناعهم بالاستغناء عن أفشة هذا الصيف، حيث رفع سيفاس سوبر عرضهم إلى 300 ألف يورو، لاقتراض اللاعب لموسم واحد فقط، بدون العقد الذي يحتوي على بنود لشراء اللاعب بشكل دائم.

يريد Sivasspor من تركيا استعارة Afsha لدعم الفريق الموسم المقبل.

أكد محمد مجدي أفشة التزامه بقرار الإدارة بشأن العرض التركي سواء بالموافقة على إعارته أو الاستمرار مع الفريق.

يصر مدرب الأهلي ريكاردو سواريس على استمرار محمد أفشة مع الفريق الموسم المقبل لحاجته لجهوده.

من ناحية أخرى، يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر للتخليص في كأس مصر، إذا انسحبت إدارة النادي من البطولة.