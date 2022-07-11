سيف الدين سبيعي أتقبل الُغُزل بحسب جمال المرأة.. ولن أعيد تجربة الزواج

قال الممثل والمخرج سيف الدين سبيع، إنه يستعد لوظيفة جديدة لشهر رمضان 2023، حيث سيعيد التعاون مع الكاتبين علي وجيه ويامن حجالي.

ورفض السبيعي خلال مداخلة فِيْ “العرب اليوم” الكشف عَنّْ الشخصية التي ستجسدها، وأكد أنه سيترك التفاصيل للحظة التي سيتم الكشف عَنّْها لاحقًا، وعلق “أعتقد أن العمل سيكون قويًا جدًا. ” . “

وأضاف “لا يهمني الفوارق التي تحدث بين النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأنا لا أتابعهم والموضوع لا يهمني، لا عَنّْ قرب ولا ببعيد. لا أرى الكثير مما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يهمني “.

وجه الممثل السوري رسالة إلَّى جمهُوره، واعدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم موضوعات مهمة ستترك بصمة مميزة على الساحة الفنية.

كَمْا أكد أنه من النجوم التي تشعر بالحرج عَنّْدما تغازلها امرأة، قائلا مازحا “أنا أقبل المغازلة حسب ما إذا كانت المرأة جميلة أم لا”.

واختتم سيف الدين السبيعي حديثه لـ “العرب اليوم”، محددًا أنه لن يكرر تجربة الزواج.

يذكر أن الفنان سيف الدين السبيعي تم تكريمه مؤخرا فِيْ مهرجان “أفضل”، إلَّى جانب مجموعة من النجوم منهم محمد الشرنوبي، ليال عبود، باسكال مشعلاني، أحمد المنجد، سيف. عامر وجيهان خماس وغيرهم.