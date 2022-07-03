سيف الدين سبيعي أنا مع الجرأة فِيْ الفن.. و”نتفليكس” لا تستهدف العرب

أكد المخرج السوري سيف الدين السبيعي أنه جريء فِيْ الفن. حيث أن هامش الحرية يزداد أكثر فِيْ الجرأة على تقديم الأفكار ومعالجتها، مشيراً إلَّى أن الفنان لا يريد الأعمال التي تقول “هات الجدار وقل يا رب السترة”، كلما زادت قدرة الفن على تدفعك للجنون والجنون، بشكل أفضل

ونفى السبيعي أن يكون المجتمع العربي مستهدفًا من قبل “نتفليكس” وبعض المنصات، ومع مرور الوقت سيقبلها الجميع ويقبل المواضيع التي يتم تقديمها من خلالها، معتبراً أن وجود المنصات أفضل للإنتاج. سوق؛ يعتمد الأمر على الحلقات القصيرة، وبالتالي فإن المخرج أو الممثل يفعل أكثر مني.

وأشار إلَّى أن المنصات لا تدخل فِيْ نطاق الأسرة كَمْا هُو الحال مع شاشات التليفزيون. ما يدفع القائمين على العمل إلَّى تقديم أفكار جريئة، وهذا يوسع مجال الجرأة كَمْا قال هُو نفسه.

وقال المخرج السوري خلال ظهُور إعلامي على منصة “النجوم” إنه مع كل ما قدم فِيْ العمل الفني، رغم إدراكه أن الأغلبية لا تتفق معه، لكن المجتمعات العربية لديها كل شيء، ومن ينفِيْ ذلك فهُو كاذب من وجهة نظرهم. رأي. مشهد.

وأشار إلَّى أنه لم ينأى بنفسه عَنّْ التمثيل، حيث شارك كَمْمثل فِيْ عدة أعمال أخرجها، وبدوره يحب أن يتصرف كَمْا يحب الإخراج، لكن الإخراج هُو أهم وأهم مشروع له، والأكثر متعة له. له.

كشف سبيعي عَنّْ مشروعه الجديد الذي سيعرض فِيْ رمضان 2023، والذي يحمل عَنّْوان مبدئيًا “نقود القبان”، من تأليف علي وجيه ويامن حجالي، مشيرًا إلَّى أنه سيقدم موضوعات جريئة.

وعبر عَنّْ سعادته العميقة بالصدى الايجابية التي حققها مسلسله الاجتماعي الأخير “توقف الإعدام” من تأليف علي وجيه ويامن حجالي ووصفه بأنه عمل جريء وأداء قوي.

وقال إنه تابع بعض المسرحيات التي عرضت فِيْ الموسم الدرامي الرمضاني الأخير منها “قصر عثمان” من تأليف علي معين صالح وإخراج رشا شربتجي، ومسلسل “بتولو الروح” تأليف محمد أوبي. . من إخراج كاملة أبو زكري، بالإضافة إلَّى “حارة القبة 2” من تأليف أسامة قكاش وإخراج رشا شربتجي، مما يشير إلَّى أن هناك مرحلة تطور واضحة لمعظم المخرجين.