سيف الدين سبيعي على الطائرة مع ابنته دهب.. ويعلق شغفها أذهلني وغِرت منها

شارك الفنان والمخرج السوري سيف الدين السبيعي مع متابعيه تجربته الخاصة مع ابنته الوحيدة “دهب”، عبر منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد السبيعي على فكرة أن الجيل الجديد الحالي يختلف اختلافًا كبيرًا عَنّْ الأجيال السابقة، واصفًا الجيل الجديد بـ “غريب الأطوار”، لكن ما يثير الدهشة والمفاجأة بالنسبة له هُو شغف ابنته بالقراءة، حتى توقف عدة مرات. مرات خلال رحلتها، لشراء كتب باللغة الإنجليزية، بينما لم تهتم كثيرًا بمتطلبات جيلها المراهق.

وتابع “دهب استطاعت أن تحفزني على العودة للقراءة بالإنجليزية، لأجد نفسي أشتري كتابًا جديدًا وأبدأ فِيْ قراءته على متن الطائرة معها، وباختصار شعرت بالغيرة منها”.

واختتم السبيعي رسالته “تعتقد أنك ستعلمهم، فتجد نفسك تتعلم منهم. لقد كبروا، نعم لقد كبروا وكبرنا”.

وأرفق كلماته بصورة لابنته “جهاب” وهِيْ منغمسة فِيْ كتاب على متن طائرة، وشاركها أيضًا صورة له فِيْ نفس الوضع.

وكان منشور السبيعي مليئًا بتعليقات متابعيه، الذين أشادوا بـ “دهب” وشغفه بقراءة الكتب، مما سلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي تركه السبيعي نتيجة تأثره بابنته، من حيث العودة للقراءة. مرة أخرى، وبعضهم تمنى الأمن والنجاح والحب الدائم والألفة بين السبيعي وابنته الوحيدة.

وتفاعل مع المنشور بعض الفنانين منهم صفاء سلطان التي كتبت “حفظهم الله وتركهم لبعضهم البعض”، وكذلك الفنان عدنان أبو الشامات الذي علق “حب القراءة عَنّْد الأطفال يأتي من الآباء الذين يحفزون أطفالهم على ذلك ويمارسونه فِيْ منازلهم، فليس من المستغرب أن تكون ابنة سلفا سيف ومتحمسة للقراءة “.

وعلقت الفنانة ريام كفارنة بعبارة “الله يحفظها”. كَمْا تفاعل مع نشرة الصبي، والفنان سلوم حداد، ومعتصم النهار، وحفال حمدي، والصحفِيْ السوري مصطفى الأغا.

واحتفل السبيعي، مؤخرًا، بتفوق ابنته فِيْ المدرسة الثانوية، بعد فوزها بالمركز الأول فِيْ مدرستها، بإجمالي “3076” من “3100”، لتغمر منشورها بالبركات والتهنئة من حشد كبير من الفنانين. من العالم العربي.