كشف الفنان المصري، سيف عبد الرحمن، عَنّْ وصية زوجته السابقة الفنانة رجاء حسين، التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، عَنّْ عمر يناهز 85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

قال سيف عبد الرحمن فِيْ تصريحات حصرية لـ “العرب اليوم” إن زوجته السابقة الفنانة رجاء حسين أوصت بألا يبقي تعازيها رغم أنها كانت دائما على استعداد لحضور جميع جنازات الوسط الفني وكانت تعرف بـ “ال أم الواجب “.

وبكى سيف عبد الرحمن فِيْ حديثه، أن الفنانة رجاء حسين كانت بالنسبة له الأم والزوجة والحبيبة، وبقي الاثنان معًا لمدة 60 عامًا، ودائما كانت تتحدث عَنّْه بإخلاص وإخلاص. وطلب الجمهُور الدعاء لها.

توفِيْت الفنانة المصرية رجاء حسين، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، بمستشفى سعاد كفافِيْ التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فِيْ 6 أكتوبر.

وصل جثمان رجاء حسين إلَّى مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة عليه، وكان من أوائل الحاضرين الفنان سيف عبد الرحمن طليقته ووالد نجله الشهِيْد وابنته أمل برفقة زوجته الحالية، المخرجة دينا واصف.

تعتبر رجاء حسين من أقدم الفنانين العرب حتى الآن، حيث كانت بدايتها الفنية كطالبة من خلال فِيْلم Hearts of People عام 1954، وتجاوزت مسيرتها السينمائية 68 عامًا.

ولدت رجاء حسين فِيْ محافظة القليوبية، والتحق بفرقة الريحاني عام 1958 وعملت فِيْ الإذاعة والتلفزيون كَمْمثلة فِيْ المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. كَمْا تألقت لمشاركتها فِيْ أعمال يوسف شاهِيْن، وهِيْ متزوجة من الممثل سيف عبد الرحمن.

شارك رجاء حسين فِيْ العديد من الأعمال الدرامية المفتش المباحث، المناسبات (1988)، عبقرية الجبل، لأسباب أمنية، اللص والكلاب، عَنّْ باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والاولاد زيزينيا والبلبل والشاهد والدموع.

فِيْ لقاءاتها الأخيرة مع العرب اليوم، قالت رجاء إنها كانت مظلومة فنيا، ولم يعرض عليها أي من المنتجين أعمالا تليق بها وتاريخها الفني، واشتكت من التهميش، ورفض الاعتزال عَنّْ الفن.

وتجدر الإشارة إلَّى أنه تم عرض العديد من الأفلام فِيْ الرحلة، مثل الليالي الدافئة، وعودة الابن الضال، والأفواه والأرانب، والمال والمرأة، ونوارة ووس.

أثارت الفنانة رجاء حسين الكثير من الجدل فِيْ الفترة الأخيرة بعد أن كشفت تفاصيل زواجها من الفنان سيف عبد الرحمن الذي أنجبت منه ولدًا وبنتًا.