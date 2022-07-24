سيف نبيل تجربة التمثيل لا تخيفني لثقتي بنفسي.. وحياتي الخاصة ملكي فقط

أعرب الفنان العراقي سيف نبيل، عَنّْ سعادته بظهُوره الثاني فِيْ مهرجان “ليالي قلعة دمشق” الذي تنظمه شركة مينا.

وأكد نبيل، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، على هامش حفلته الموسيقية، أن المرة الأولى كانت رائعة، والمرة الثانية كانت أكثر مفاجأة وصادمة من خلال تفاعل الجمهُور السوري مع ذوق فني. .. انها.

وأوضح نبيل أنه يعتبر نفسه فِيْ بداية الطريق وأي نجاح يحققه يحفزه على تقديم المزيد للجمهُور لأن طموحه كبير جدًا.

وكشف الفنان العراقي عَنّْ أعماله المرتقبة، حيث يستعد لكثير من المقاطع التي ستصدر لاحقًا، بالإضافة إلَّى أغنية باللهجة المصرية من تأليف عمرو الشاذلي، على أن يتم طرحها قريبًا.

وحول اخراجها لكليب اغنية “علي بالي” اكد سيف ان جميع المخرجين الذين تعامل معهم لديهم اعمال جيدة ومتميزة ولكن هذه الاغنية على وجه الخصوص وخلال تأليفها خطرت له فكرة الكليب. ولهذا أخرجها، مع العلم أن أكثر من 90٪ من أعماله هِيْ ألحانه، بينما قدم أغنيتين من ألحانه.

من ناحية أخرى؛ كشف سيف نبيل أنه دخل مجال التمثيل مبكرًا ولم يخوض فِيْ التفاصيل، لكنه أكد أنه حيوي وواثق بنفسه ونجاحه فِيْ هذه الخطوة ولا يشعر بالخوف أبدًا، ومثلما نجح فِيْ الغناء سيحقق. هُو – هِيْ. مؤقت.

وفِيْ الختام، أشار إلَّى أن حياة الفنان العائلية ملكية خاصة ويجب إبعادها عَنّْ شبكات التواصل الاجتماعي.