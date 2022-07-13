سيف نبيل واثق من نجاحي فِيْ التمثيل.. وأصدقائي يتحملون مزحي

وعبر الفنان العراقي سيف نبيل، عَنّْ سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة “بحبك يا دومي”، معتبرا أن ذلك نتيجة عمل وجهد ومثابرة. وعلق “من وجد نفسه يجد نفسه، وهذا نتيجة تعبنا وتفكيرنا بالمستقبل”.

وعَنّْ تجربته التمثيلية الأولى، يأمل نبيل أن تلبي توقعات متابعيه، مؤكدًا أنه يثق بنفسه واختياراته، وسيتحمل هذه المسؤولية التي أوكلت إليه.

وأضاف “سأظهر فِيْ هذا العمل باللهجة العراقية بإذن الله المسلسل سيكون قويا، وأنا حقا أحببت السيناريو وإن شاء الله سيكون مميزا وفريدا”.

وكشف الفنان العراقي أنه فِيْ طور التحضير للعديد من الأعمال الفنية المختلفة، كَمْا أشار إلَّى المقربين منه، مشيرا إلَّى أنه يتصرف بطبيعته متواضع، معلقا على الفِيْديو الذي يظهر فِيْه وهُو يحمل فتاة من الداخل. نادٍ رياضي “ظهري سببه التحدي الذي يقذفه بعض الناس. لا يمكنني حمل أوزان معينة”.

كان سيف نبيل قد طرح مقطع فِيْديو لأغنيته الجديدة “أحبك دومى” على قناته على موقع يوتيوب. تتميز باللهجة العراقية، وهِيْ من كلماتها وألحانها، وقد جاءت باللغتين العربية والخارجية. اللغات

أحيا الفنان سيف نبيل عيد الأضحى المبارك فِيْ حفل أقامه علي العطاط فِيْ فندق هِيْلتون اللبناني، إلَّى جانب عاصي الحلاني وميريام فارس ونادر العطاط.