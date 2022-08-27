سيف نبيل يعلق بعد إلغاء حفله فِيْ الأردن.. واعتقال المُنظم عقب فراره

أعلن الفنان العراقي سيف نبيل، إلغاء حفله الغنائي فِيْ العاصمة الأردنية عمان، قبل ساعات من إقامته، بعد أن قرر المنظمون إلغائه.

وكتب نبيل عبر صفحته الرسمية على تطبيق “انستجرام” “جمهُوري العزيز فِيْ عمان، الأردن، أعتذر عَنّْ عدم إحياء حفل اليوم فِيْ ديونز بسبب إلغاء الحفل من قبل المقاول، آملا أن ألتقي بكَمْ فِيْ آخر. مرات. . “

وجاء تعليق سيف نبيل بعد إلغاء الشركة المنظمة لحفلته بسبب عدم وفاء الحفل بالتزاماته تجاه الفنانين المشاركين فِيْ الحفل.

وقال سيف نبيل، فِيْ مقطع فِيْديو نشره على صفحته على “إنستجرام”، “أعتذر كثيرا اليوم عَنّْ عدم إحياء الحفل لخرق المقاول شروط الحفل”.

وأكد النجم العراقي استعداده التام لإحياء حفلته فِيْ عمان، لكنه فوجئ أثناء أدائه التدريبات الصوتية بأن مكان الحفل لم يكن جاهزا. باختصار، الصوت مشكلة مع هؤلاء الناس. إن شاء الله سأفعل. حتى المرة القادمة، تحياتي لك “.

إلَّى جانب إلغاء حفل سيف نبيل فِيْ الأردن، وردت أنباء محلية عَنّْ اعتقال منظم حفل الفنان العراقي من قبل الأجهزة الأمنية.

وبحسب مصادر صحفِيْة، انطلق منظم الحفل بعد ظهر الجمعة، دون دفع أجور الفنان سيف نبيل والفنانين المشاركين، وكذلك الأطراف العاملة فِيْ الحفلة والجهات الراعية، مما اضطر منظمي الحفل للخروج من الحفل. الفنان سيف نبيل. نبيل، بمقطع فِيْديو عبر وظيفة “القِصَّة”، يعلن من خلاله إلغاء الحفل بسبب عدم التزام المنظم.

وتجمعت الأجهزة الأمنية أمام مكان الحفل فِيْ عمان، بسبب كثرة الأشخاص الذين دفعوا ثمن التذاكر ولم يحضروا الحفل، حيث طالبوا المنظمين بأتعابهم الاقتصادية.

ونشرت الشركة المنظمة “كريت تك” عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل، بيان اعتذار لشرح أسباب إلغاء الحفل، قالت فِيْه “الشركة المنظمة Crit Tech تعتذر عَنّْ الاحتفال (Trendy). مهرجان فايبس) والحفلة الخاصة للفنان سيف نبيل، لعدم وفاء الحزب بالتزاماته. العواقب على الفنانين المشاركين فِيْ الحفل “.

اعتذرت الشركة المنظمة للفنانين المشاركين والجمهُور “نعتذر مرة أخرى بصفتنا الشركة المنظمة لجميع الفنانين المشاركين والجهات الراعية الكريمة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الصدد ونعد بالتعاون مع جميع راحة. الأطراف لتحصيل واسترداد قيمة التذاكر والحجوزات من المقاول الطرف “.