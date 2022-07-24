سيلينا غوميز دخلت بعلاقة مع 8 مشاهِيْر.. ومصطلح “الدين” يفزعها‎‎

احتفلت النجمة العالمية سيلينا جوميز بعيد ميلادها الثلاثين حيث ولدت لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي، وشهدت مسيرتها العديد من المواسم والأزمات.

انفصل والدا جوميز عَنّْدما كانت فِيْ الخامسة من عمرها، ونشأت على يد أم فقيرة، وعانت من مرض الذئبة، وخضعت لعملية زرع كلى، وخضعت للعلاج الكيميائي، وأمراض عقلية ونوبات قلبية، لكنها أوضحت أنها بدت أعماق حياته. القلب ليجد القوة لمواصلة الطريق.

خلال حياتها المهنية، قامت سيلينا جوميز بتأريخ ودخلت فِيْ العديد من العلاقات، بدءًا من نيك جوناس فِيْ عام 2008 بعد انفصاله عَنّْ مايلي سايروس، وفِيْ عام 2009، قامت بتأريخ الممثل تايلور لانتر، أحد أبطال فِيْلم توايلايت.

فِيْ عام 2010، التقى النجم العالمي جاستن بيبر، وعاشوا قِصَّة حب حتى انفصلا فِيْ عام 2012، لكنهم عادوا معًا فِيْ عام 2013 ثم انفصلا مرة أخرى.

فِيْ عام 2014، قام جوميز بتأريخ الممثل أورلاندو بلوم ليسخر من بيبر، بالإضافة إلَّى أن بلوم كان يحاول اختيار صديقته، وبعد ذلك دخل فِيْ علاقة مع رجل الأعمال الإيطالي تشيابرا، وانفصلا لأسباب غير معروفة.

فِيْ عام 2015، واعدت DJ Zedd بعد العمل معه، لكنهما انفصلا بسبب عائلتها، وعادت إلَّى ذراعي Justin فِيْ عام 2015 لكنهما انفصلا فِيْ عام 2016.

كان للنجم العالمي علاقة عابرة مع المطرب تشارلي بوث، الذي غنى معه “لم نعد نتحدث” فِيْ عام 2016، وفِيْ عام 2017 واعد الفنان الكندي The Weeknd، وبعد 10 أشهر انفصلا، وبعد أسبوع. انفصالهما، والحديث عَنّْ علاقتها مرة أخرى مع جاستن بيبر، وبعد هذه العلاقات تريد أن تلتقي بحب حياتها.

قالت جوميز إنها لا تحب مصطلح “الدين” لأنه يخيفها، مضيفة “لا أعرف ما إذا كان من الضروري بالنسبة لي أن أؤمن بالدين، بقدر ما أؤمن بالإيمان والعلاقة مع الله”.