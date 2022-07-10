سيمبا يكشف تفاصيل المفاوضات مع الأهلي لضم نجمه

كشف نادي سيمبا التنزاني، عن تفاصيل المفاوضات مع النادي الأهلي، لتشمل نجم فريق كرة القدم الأول، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المستقبل في الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري، بعد غد الثلاثاء الساعة التاسعة.

وقال أحمد علي مسؤول نادي سيمبا لصحيفة “موانانتشي” التنزانية “نريد خدمات لويس ميشوني لاعب الأهلي، لذا قدمنا ​​عرضا لاستعارته للموسم المقبل”.

وتابع “من الصعب شراء مكسيكي من الأهلي لأن التكلفة مرتفعة وسنكون قادرين على دفع راتب قدره 30 مليون شلن فقط في الشهر”.

وأوضح “مكسوني يتقاضى مع الأهلي راتباً قدره 100 مليون شلن، ونطالبه بتخفيض راتبه، وإذا قبلنا فنحن مستعدون لاستعادته”.

وختم “هناك بند في عقد ميكيسوني مع الأهلي أن أولوية عودته إلى تنزانيا ستكون عبر سيمبا، لكن اللاعب تلقى عدة عروض مختلفة من السودان وجنوب إفريقيا”.