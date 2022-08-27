سيناريو الرعب.. ماذا يحدث لو فشلت البنوك المركزية فِيْ كبح التضخم

تواجه البنوك المركزية حول العالم سيناريو صعبًا وربما مرعبًا إذا لم تتعامل مع مخاطر ارتفاع التضخم.

تظل مخاطر ارتفاع التضخم عَنّْ المستوى المتوقع كبيرة، وقد تكون هناك حاجة إلَّى تشديد السياسة المالية بشكل أكثر حدة إذا تحققت هذه المخاطر.

هناك احتمال كبير لارتفاع التضخم

فاجأ حجم طفرة التضخم البنوك المركزية والأسواق، ولا يزال التضخم محفوفًا بقدر كبير من عدم اليقين. يمكن أن ينخفض ​​بسرعة أكبر مما تتوقعه البنوك المركزية، خاصة إذا تراجعت اضطرابات سلسلة التوريد وإذا أدى تشديد السياسة على الصعيد العالمي إلَّى تسريع أسعار الطاقة والسلع.

ومع ذلك، يبدو أن ميزان المخاطر يميل بقوة نحو تضخم أعلى من المستويات المتوقعة. هناك احتمال كبير بأن يرتفع معدل التضخم وأن تنحرف التوقعات التضخمية عَنّْ الركيزة المستهدفة.

يبدو أن معدلات التضخم فِيْ قطاع الخدمات – كل شيء من إيجارات المنازل إلَّى الخدمات الشخصية – ترتفع عَنّْ مستوياتها المرتفعة الأصلية، ومن غير المرجح أن تنخفض بسرعة.

يمكن تعزيز هذه الضغوط من خلال تأثير النمو الاسمي للأجور. فِيْ البلدان ذات أسواق العمل القوية، يمكن أن تبدأ الأجور الاسمية فِيْ الارتفاع بشكل أسرع مما يمكن أن تستوعبه الشركات، حيث تنتقل الزيادة المصاحبة فِيْ تكاليف وحدة العمل إلَّى الأسعار.

هذه “الجولة الثانية من التأثيرات” ستتجسد فِيْ شكل تضخم أكثر ثباتًا وتوقعات تضخمية متزايدة.

يؤدي تصعيد التوترات الجيوسياسية إلَّى حدوث طفرة جديدة فِيْ أسعار الطاقة أو يؤدي إلَّى تفاقم الانقطاعات الحالية، مما قد يؤدي أيضًا إلَّى إطالة أمد التضخم المرتفع.

دراسة مرعبة

ذكرت دراسة قدمت إلَّى صانعي السياسات فِيْ ندوة “جاكسون هُول” فِيْ الولايات المتحدة أن البنوك المركزية ستفشل فِيْ كبح جماح التضخم وقد تدفع الأسعار إلَّى الأعلى ما لم تبدأ الحكومات فِيْ لعب دورها من خلال تحسين سياساتها المالية المتعلقة بميزانياتها.

فتحت الحكومات فِيْ جميع أنحاء العالم خزائنها خلال جائحة COVID-19 لدعم الاقتصادات، لكن هذه الجهُود ساعدت فِيْ دفع التضخم إلَّى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن، مما زاد من خطر أن ترتفع الأسعار بوتيرة سريعة.

ترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة، لكن دراسة جديدة، قدمت يوم السبت فِيْ ندوة جاكسون هُول الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مدينة كانساس سيتي، تجادل بأن سمعة البنوك المركزية فِيْ محاربة التضخم ليست حاسمة فِيْ مثل هذا السيناريو.

صدمات متتالية

وفقًا لصندوق النقد الدولي، قبل بضعة أشهر فقط توقعت البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى أنها قد تشدد السياسة النقدية فِيْ خطوات تدريجية للغاية.

كان التضخم مدفوعًا بمجموعة غير عادية من صدمات العرض المرتبطة بالوباء ومؤخرًا حرب أوكرانيا، وكان من المتوقع أن ينخفض ​​بسرعة بمجرد انحسار هذه الضغوط.

الآن، مع تصاعد التضخم إلَّى مستويات لم يتم الوصول إليها منذ عدة عقود وانتشاره إلَّى الإسكان والخدمات الأخرى، تدرك البنوك المركزية الحاجة إلَّى التحرك بسرعة أكبر لتجنب التوقعات التضخمية غير المعقولة والإضرار بمصداقيتها.

يجب على صانعي السياسات أن ينتبهُوا لدروس الماضي وأن يكونوا حازمين فِيْ سعيهم لتجنب إجراء تعديلات قد تكون أكثر إيلامًا وإرباكًا فِيْ المستقبل.

قام بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي وبنك كندا وبنك إنجلترا بالفعل برفع أسعار الفائدة بشكل كبير وأشاروا إلَّى أنهم يتوقعون زيادات أكبر هذا العام.

رفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

الفشل = النتيجة الكارثية

قال فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هُوبكنز وليوناردو ميلوسي من فرع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ شيكاغو “إذا لم يكن التشديد النقدي مدعومًا بتوقع التعديلات المالية المناسبة، فإن تفاقم الاختلالات المالية سيؤدي إلَّى زيادة الضغوط التضخمية”.

وأوضحت الدراسة أنه “نتيجة لذلك، ستنشأ حلقة مفرغة من ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي، وزيادة الديون”. “فِيْ هذا الوضع غير الصحي، سيؤدي التشديد النقدي فِيْ الواقع إلَّى ارتفاع التضخم والركود التضخمي المالي.”

السيطرة على التضخم

قال مؤلفو الدراسة إنه للسيطرة على التضخم، يجب أن تعمل السياسة المالية جنبًا إلَّى جنب مع السياسة النقدية وطمأنة الناس أنه بدلاً من التخلص من الديون، سترفع الحكومة الضرائب أو تخفض النفقات.

قد تكون تكاليف خفض التضخم أعلى بكثير إذا تحققت مخاطر التضخم عَنّْ المستوى المتوقع وتصبح عميقة الجذور.

فِيْ هذه الحالة، ستضطر البنوك المركزية إلَّى اتخاذ موقف أكثر حزما وتشديدًا أقوى لتهدئة انتعاش الاقتصاد، ومن المرجح أن ترتفع البطالة بشكل كبير.

مع وجود دليل على ضعف السيولة بالفعل، يمكن أن يؤدي تسريع تشديد السياسة إلَّى انخفاض حاد آخر فِيْ أسعار الأصول الخطرة – مما يؤثر على الأسْهُمْ والائتمان وأصول الأسواق الناشئة. هناك احتمال كبير بأن يكون تشديد الأوضاع المالية غير منظم، الأمر الذي سيختبر مرونة النظام المالي ويضع ضغوطًا كبيرة على الأسواق الناشئة.

قد يضعف التأييد الشعبي لتشديد السياسة النقدية، والذي يتسم بالقوة فِيْ الوقت الحالي فِيْ ظل التضخم الذي وصل إلَّى مستويات عالية لم يصل إليها منذ عدة عقود فِيْ الماضي، بفعل زيادة التكاليف الاقتصادية والعمالة.

ومع ذلك، فإن استعادة استقرار الأسعار أمر بالغ الأهمية وشرط ضروري لاستمرار النمو الاقتصادي.

دروس الماضي

يتمثل أحد الدروس الرئيسية المستفادة من فترة التضخم المفرط فِيْ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فِيْ أن التحرك ببطء شديد لكبح جماح التضخم يؤدي إلَّى تشديد السياسة بتكلفة أكبر بكثير من أجل استعادة توقعات التضخم واستعادة مصداقية السياسة النقدية.

سيكون من المهم للبنوك المركزية توخي الحذر لوضع هذه التجربة فِيْ الاعتبار لأنها تشعر بمسارها الصعب فِيْ الفترة المقبلة.