سيناريو الهلال لمواجهة أزمة القيد .. حلم برشلونة أم محنة تشيلسي

يسعى نادي الهلال بكل ما أوتي من قوة إلَّى تعليق عقوبة رفض العقد التي فرضت عليه فِيْ إطار قضية اللاعب محمد كنو وتوقيع عقده مع نادي النصر قبل التجديد مع القائد. .

تواصل إدارة القائد مخاطبة السلطات المسؤولة لحل المشكلة إداريًا، واستئناف تسجيل اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات المختلفة التي من شأنها تعزيز صفوف الموجة الزرقاء، لمواصلة الفوز بالألقاب.

نشأت المشكلة عَنّْدما دخل محمد كانو وقت الفراغ، دون توقيع عقد جديد مع الهلال، ليوقع اللاعب مع النصر، قبل العودة والتجديد مع القائد.

أثار هذا الموضوع الجدل فِيْ الأشهر الستة الماضية، وتحديداً بعد مباراة الفِيْصلي فِيْ كأس السوبر السعودي، حيث تقدمت إدارة نادي النصر بشكوى رسمية ضد كنو، بعد أن أعلن الهلال تجديد عقده رغم اعتراضه. التوقيع للعالمي.

قررت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعليق تعاقدات نادي الهلال لفترتين متتاليتين، بسبب تورطه فِيْ قضية كنو، فِيْما عوقب اللاعب بالإيقاف 4 أشهر عَنّْ لعب المباريات الرسمية وتعويض مالي قدره 27 مليون. ريال لصالح النصر.

وسبق أن خاطبت إدارة نادي الهلال مركز التحكيم الرياضي برفع العقوبة مؤقتًا عَنّْ الإجراءات المؤقتة، لكنها لم تتلق ردًا واضحًا حتى الآن.

فِيْ حال استمرار الإيقاف على نادي الهلال، فإن السؤال الأخطر الذي يجب على إدارة المدرب الإجابة عَنّْه هُو كَيْفَ سينافس الفريق فِيْ الموسم الجديد، دون التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم فِيْ قائمة الفريق.

كابوس تشيلسي أم خطة برشلونة .. خارطة طريق الهلال بعد قضية كنو!

وبالعودة إلَّى موسم 2022-20، بالتحديد عَنّْدما فرض الفِيْفا عقوبة على نادي تشيلسي الإنجليزي، بمنع تسجيل اللاعبين لفترتي انتقال، لمخالفته القوانين الخاصة بإدراج اللاعبين الشباب.

تم تغريم تشيلسي 400 ألف جنيه إسترليني من قبل الفِيْفا لخرقه قواعد الفِيْفا من خلال التعاقد مع لاعبين دون السن القانونية، حيث وجد الفِيْفا أن هناك انتهاكات فِيْ عقود البلوز مع 29 لاعبا تحت سن 18 عاما، مما يشكل انتهاكا للمادة 19 من قواعد الفِيْفا.

وأوضح بيان الفِيْفا أيضا أن العقوبة المفروضة هِيْ منع تشيلسي من إبرام اتفاقات فِيْ سوق الانتقالات فِيْ الفترتين المقبلتين أي صيف 2022 وشتاء 2022.

تعامل تشيلسي مع هذه المحنة وقرر الدخول فِيْ مسابقات الموسم بالاعتماد على فرق الشباب، بغض النظر عَنّْ الفوز بالبطولات.

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شكوى ضد الأهلي .. “تهديد من الفِيْفا بخفضه للدرجة الثانية”

كان تشيلسي فِيْ ذلك الوقت فِيْ المركز الرابع على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم ينجح فِيْ الفوز بأي ألقاب فِيْ ذلك الوقت، بل عمل على حل مشاكلهم وبناء فريق قوي تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فِيْ موسم 2022-2022.

تجربة برشلونة منهج لنصف القمر

كانت التجربة الثانية فِيْ إسبانيا، وتحديداً فِيْ دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم برشلونة، عَنّْدما تعرض لنفس العقوبة التي تعرض لها تشيلسي فِيْ عام 2015، لخرقه قواعد الانتقالات البسيطة.

وكان الفِيْفا قد منع برشلونة من إبرام أي عقد لفترتي انتقال، قبل تعليق القرار إثر استئناف قدمه النادي الكتالوني، والذي سمح له بإنفاق أكثر من 150 مليون يورو لتعزيز صفوفه، حسب التعاقد. مع “الرصاصة القاتلة” لويس سواريز والكرواتيين إيفان راكيتيتش وآلان خليلوفِيْتش وحراس المرمى الألمان مارك أندريه تير شتيجن والتشيلي كلاوديو برافو والمدافعين البلجيكيين توماس فِيْرمايلين والفرنسي جيريمي ماتيو، لكنه لم يتمكن من التسجيل لا يوجد لاعب فِيْ فترة التسجيل القادمة.

خلال الموسم المذكور، تمكن برشلونة من التركيز وتمكن من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب تشكيله النجمي فِيْ ذلك الوقت، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الوضع فِيْ الهلال يشبه إلَّى حد بعيد تجربة برشلونة التي دعمت نفسها بشكل جيد، قبل أن تمنع من التقييد، وتمكنت من الفوز بالبطولات، وهُو ما حدث – بالصدفة – فِيْ الهلال، خلال الشتاء الماضي. .. ميركاتو، عَنّْدما اعتمد على الأسماء الكبيرة فِيْ معظم المراكز، مما سيسمح له بالمنافسة بقوة فِيْ البطولات، حتى مع الإيقاف.

الأزمة الوحيدة التي قد يعاني منها الهلال فِيْ حال عدم رفع الحظر ستبقى خط الدفاع الذي سيتعين عليه التنافس فِيْ منافسات قوية فِيْ بطولات مختلفة، مع وجود عدد محدود من اللاعبين فِيْ الخط الخلفِيْ، مما قد يربك حسابات الفريق. معدات. فِيْ حالة إصابة أي منهم.