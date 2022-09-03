سيناريو مجنون.. التعاون يهزم النصر فِيْ الوقت القاتل

تغلب نادي التعاون على نظيره النصر بنتيجة 1-0 فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري المحترفِيْن، فِيْما تجمد رصيد النصر عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز التاسع.

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وسيطر نادي التعاون على المباراة، حيث كان الفريق هُو الأخطر فِيْ المرمى، فِيْما لم يشكل النصر أي خطر على مرمى السكري طيلة المباراة.

وسجل التعاون هدفا فِيْ الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عَنّْ طريق ليندر توامبا الذي ألغاه حكَمْ المباراة بعد الرجوع إلَّى تقنية “حكَمْ الفِيْديو المساعد”، محتسبًا خطأ على توامبا.

فِيْ الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، سجل سميحان النابت هدف التعاون الوحيد فِيْ المباراة، بعد أن أشار إليه الحارس ديفِيْد أوسبينا ووضعه على يساره.

وسيواجه النصر فريق ضمك السبت المقبل فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، فِيْما يحل التعاون ضيفا على الفِيْحاء فِيْ نفس اليوم.

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