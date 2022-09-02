سيناريو مجنون.. ضمك يهزم الخليج فِيْ الوقت القاتل بدوري روشن

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي داماك على ضيفه الخليجي، بهدفِيْن، فِيْ اليوم الثاني من دوري المحترفِيْن السعودي روشان، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وكان ضمك قد تغلب على الفِيْحاء 1-صفر فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي.

وافتتح منصور حمزي المباراة للدامك فِيْ الدقيقة الثامنة، حيث تلقى عرضية من الجهة اليمنى ووضعها بقوة فِيْ منتصف المرمى.

وفِيْ الدقيقة العاشرة من المباراة سجل عبد القادر بدران هدف التعادل للخليج خطأ فِيْ مرماه برأسية قوية خدعت حارس مرمى داماك.

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وأحرز دوماجوج أنتوليك هدف الفوز لداماك فِيْ الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بضربة جزاء وضعت على يسار الحارس.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد داماك إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الخليج بدون نقاط فِيْ المركز 13.