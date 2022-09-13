سينتيا خليفة مصر جسر عبوري للعالمية.. ولست منزعجة من ضآلة فرصي بلبنان

أكدت الفنانة اللبنانية سينثيا خليفة أنها لا تنزعج من فكرة الحصول على فرص التمثيل التي تستحقها خارج لبنان، لافتة إلَّى أنه فِيْ كل تخصص توجد فرص عمل تتفاوت نسبياً من دولة لأخرى.

وأضاف خليفة لـ “العرب اليوم” “لم أواجه مشكلة فِيْ قلة فرص العمل فِيْ لبنان، ولا حتى مع الاحتكار. منذ طفولتي أطمح لمغادرة لبنان بهدف البحث عَنّْ فرص أفضل وأوسع”. . “

وأوضحت الفنانة أنها تستعد لفِيْلم أمريكي وإيطالي تشارك فِيْه فِيْ مهرجان دولي، بالإضافة إلَّى مشاركتها فِيْ مسلسل أمريكي سيعرض على إحدى المنصات العالمية.

كشفت الفنانة اللبنانية أنها ستؤدي شخصية امرأة من أصل عربي لكنها ستتحدث بالإنجليزية.

وأكدت سينثيا أن مشاركتها الدولية لن تمنعها من الاستمرار فِيْ الأداء فِيْ مصر مما أعطاها الكثير وكان جسرا لموقفها الآن.

كرمت لجنة جوائز بيروت الذهبية سينثيا خليفة على جميع أعمالها الفنية، وعلقت خلال الحفل “إعادة الأمل أمر لا بد منه لنا جميعًا لأننا لا نستطيع تغيير الواقع، لكن يمكننا تغيير رؤيتنا لهذا الواقع من أجل المستقبل. . أجيال ولبنان “.