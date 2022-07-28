سينتيا صموئيل بحفل توديع العزوبية قبل زفافها من الفلسطيني آدم بكري

احتفلت الممثلة اللبنانية سينثيا صموئيل بحفل توديع العزوبية مع أصدقائها قبل دخولها القفص المذهّب مع الفنان الفلسطيني الشاب آدم بكري.

ووثق صموئيل أجواء احتفال وداع العزوبة من خلال القِصَّة عبر حسابه على إنستجرام، حيث قطع كعكة الحلاوة بعبارة “زوجة آدم بكري المستقبلية”.

التقطت الفنانة وصديقاتها صورًا تذكارية لهذه المناسبة، التقطتها فِيْ أحد مطاعم العاصمة بيروت.

أعلنت سينثيا صموئيل خطوبتها على الممثل الفلسطيني آدم بكري فِيْ أغسطس 2022، عَنّْدما نشرت مقطع فِيْديو فِيْ ذلك الوقت توثق اللحظة التي قدمت فِيْها بكري خاتم خطوبتها، فِيْ سياق مشهد. وعلق صموئيل على الفِيْديو “إلَّى الأبد معك”.

قبل الإعلان الرسمي عَنّْ خطوبتهما، كانت علاقة الحب بين سينثيا صموئيل وآدم بكري محط أنظار معجبيهما. لأنهم اعتادوا على نشر صور لهم فِيْ مختلف المناسبات العامة والخاصة.

وهُو أن آدم بكري كان قد كشف فِيْ وقت سابق عَنّْ وشم اسم محبوبته سينثيا على جسده وتحديدا على الجزء السفلي من رقبته، ونشر مجموعة من الصور، وعلق عليها “ملكي” بعلامة اللانهاية.

قالت سينثيا صموئيل، “لدي علاقة حب مع آدم. التقينا أولاً فِيْ موقع تصوير (بوابة الجحيم) ثم انفجرت شرارة الحب. شعرنا أن شخصيتنا متشابهتان. أنا فخور بأن الحبيب من فلسطين. لا يهمني الجنسيات وان شاء الله تنتهِيْ هذه العلاقة بالزواج “.

وعَنّْ مكان إقامته فِيْ لبنان أو الولايات المتحدة، قال “سنقسم وقتنا بين لبنان والخارج، وأود أن أؤكد لكَمْ أن والدتي سعيدة للغاية بهذه الخطوة”.

وشارك الثنائي فِيْ مسلسل “باب جهنم” الذي عُرض فِيْ 12 سبتمبر 2022 وكتب وكتب ونطق باسم بريش وسعيد سرحان.

كَمْا شارك فِيْ بطولة الأكشن سعيد سرحان وفادي أبي سمرة ويمنى مروان وحسن فرحات وريم خوري، بمشاركة غبريال يمين ومنير معاصري وطارق يعقوب وبشارة عطا الله وضحنا ميخائيل وزياد صليبا وهند خضرة ونداء واكيم. إيهاب شعبان وعلاء شيشنية وإيلي نجيم وسارة هندي.

آدم بكري فنان فلسطيني من يافا، ينتمي لعائلة من الفنانين. فاز والده الفنان محمد بكري، وشقيقه الفنان صالح بكري، المعروف بدور عمر فِيْ فِيْلم “عمر”، بجائزة أفضل فِيْلم أجنبي.