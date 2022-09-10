سينتيا صموئيل وآدم بكري يحتفلان بزفافهما

توجت الممثلة اللبنانية سينثيا صموئيل والممثل الفلسطيني آدم بكري قِصَّة حبهما بزواجهما يوم السبت فِيْ جزيرة قبرص.

احتفل الثنائي بزفافهما فِيْ احتفال كبير بحضور العائلة والأصدقاء، وظهرت سينثيا بفستان أبيض موقعة من جورج حبيقة، مما أثار إعجاب الجميع حيث تم تصميمه بأكَمْام شيفون وبدا رقيقًا بعض الشيء من الأسفل، فِيْ حين أنها تبنت تسريحة شعر عالية مع حجاب طويل جدا.

نسقت سينثيا مظهر زفافها، الموقّع من مجوهرات مارلي، بمكياج ناعم للغاية.

ظهر آدم بكري ببدلة بيج نال إعجاب الكثير من المعجبين.

تفاعل أتباع سينثيا وآدم مع حفل الزفاف، متمنين لهم السعادة والسعادة الدائمة.

ظهرت ملكة جمال لبنان قبل أيام بفستان أبيض قصير من تصميم جورج حبيقة، يتميز بقِصَّة كتف مطرزة بالورود البيضاء وحزام رقيق بعقدة فِيْ الوسط.

تميزت التنورة بقِصَّة منتفخة ونسيج أبيض مطرز بأزهار صغيرة.

ارتبطت سينثيا صموئيل بعلاقة حب مع الممثل الفلسطيني آدم بكري خلال مشاركتها فِيْ بطولة مسلسل “بوابة الجحيم”.

قبل الإعلان الرسمي عَنّْ خطوبتهما، كانت قِصَّة الحب التي جمعتهما محور اهتمام المعجبين. لأنهم اعتادوا على نشر صور لهم فِيْ مختلف المناسبات العامة والخاصة.

كَمْا حصل آدم بكري على وشم اسم صديقته سينثيا على جسده، وتحديداً أسفل رقبته، ونشر مجموعة من الصور، وعلق عليها “ملكي” بعلامة اللانهاية.

وأعلنوا خطوبتهم فِيْ أغسطس 2022، أثناء توثيقهم لحظة تقديم بكري لخاتم خطوبتها، وعَنّْدها علق على الفِيْديو قائلاً “معاك إلَّى الأبد”.

آدم بكري، الابن الأوسط للممثل والمخرج محمد بكري، الذي لعب دور البطولة فِيْ أهم الأفلام الفرنسية كوستا غافراس، يبلغ من العمر 34 عامًا، من مواليد 1988، بينما سينثيا تبلغ من العمر 27 عامًا، من مواليد 1995، وصديقها هُو 8 سنوات أكبر منها. سنوات.

اشتهرت سينثيا صموئيل فِيْ سلسلتين شهِيْرتين “خمسة ونص” مع نادين نجيم ومسلسل “من الآخر”.