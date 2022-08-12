سيول أحد المسارحة تدخل البيوت ومطالب بعمل عبّارات

واشتكى أحد المتضررين من السيول في أحد المسارح من عدم تفاعل الجهات المختصة مع الأهالي فيما يتعلق بالسيول وتشغيل العبّارات عبثًا.

فيديو | أحد المتضررين من السيول في المسرح منذ 10 سنوات ذهبنا للجهات المختصة ووعدونا بالعبّارات لكننا لم نرهم بعد#الإخبارية pic.twitter.com/YvvQVFYeU7

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 12 أغسطس 2022

عماد أحد المتضررين قال لـ “الإخبارية” منذ 10 سنوات ذهبنا إلى الجهات المختصة ووعدونا بالعبّارات، لكننا لم نرهم بعد.

وتابع وصل فريق من البلدية ووقف في المكان الذي تراكمت فيه الأمطار والسيول وقال (إن شاء الله بخير) لكن لم يحدث شيء والآن هناك أضرار سنوية للمنازل والماء يدخل البيوت والمقتنيات تضررت بسببها، واستدعاء العبارات لتصريف مياه الأمطار.