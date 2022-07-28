سيول الفجيرة تقتحم المنازل والمولات وتشرد المئات

وتشهد الإمارات موجة أمطار غزيرة تسببت في تدفق السيول وتجمعها في عدة مناطق، واقتحام المنازل والمراكز التجارية والمحلات التجارية، وتشريد مئات الأشخاص بعد غرق منازلهم.

تتعرض إمارات الفجيرة لسيول غزيرة# الفيضانات #أزمة المناخ # ساخنة # الفجيرة pic.twitter.com/ldwfHdiu4M

– هاشتاق اليوم (Hashtagelyoum) 28 يوليو 2022

وتأثرت منطقة الفجيرة بالفيضانات، ما دفع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد، إلى نقل فرق الطوارئ والإنقاذ إلى دبي، لدعم عمليات الإنقاذ في إمارة الفجيرة والمناطق الشرقية من الدولة. كما صدرت أوامر لجميع العائلات المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية من البلاد بنقلها إلى مواقع إيواء مؤقتة. تم ذلك بالتعاون مع السلطات المحلية. ووثق المغردون مشاهد من الفجيرة ضربتها السيول. بدت المياه مرتفعة، وبعد ذلك تحركت السيارات بعد أن اقترب منسوب المياه من الطوابق الأولى من المباني. كما تأثرت مراكز التسوق بالمياه والسيول.

# الفجيرةلقد غمرت الإمارات العربية المتحدة بأمطار غزيرة، لكن أفضل مساعدة من حكومة الإمارات للجمهور#فيضان pic.twitter.com/NDbPqkNTtp

– زيشان حيدر جوجار (Khaak__Saar) 28 يوليو 2022

عمل أفراد الحماية المدنية على نقل العائلات المتضررة من الفيضانات. وحاول أن تجمع الماء بآليات شفط.

# الفجيرةقوات مدنية وشرطية قوية تكافح لمساعدة ضحايا الفيضانات في الإمارات#الإمارات العربية المتحدة# الفجيرةpic.twitter.com/oZgA0DRovl

– زيشان حيدر جوجار (Khaak__Saar) 28 يوليو 2022

وأظهرت بعض المقاطع مدى الخسائر التي سببتها السيول بعد تدفقها ومدى تأثيرها على حركة الحياة اليومية.

طيران الإمارات 🇦🇪 الفجيرة اليوم #الثلاثاء الخميس ….# الفجيرة # غود_راين #مطر#rain_uae # حالة الطقس pic.twitter.com/hvASmeLJJw

– 🇰🇼 sahab 🇰🇼 サ ハ ブ (@ sahabnews1) 28 يوليو 2022

تسببت مياه الفيضانات في حدوث بعض الانهيارات الأرضية على الطرق ؛ مما تسبب في صوت صفارات الطوارئ تحسبا لشيء جديد.

يا رب كن لطيفا مع الناس # الفجيرة #rain_uae # قطر_رين # الفجيرة # الفجيرة_غرق # الفجيرة #مطر pic.twitter.com/IoUStRHBAn

– قلب امرأة 🌻️. (ppliju) 28 يوليو 2022

كان التأثير واضحًا أيضًا من إغراق بعض الطرق على طريق كورنيش الفجيرة.

#الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪

صورة من أعلى الحافة # الفجيرة عندما تم غمرها بالكامل في مياه الأمطار ⁉️ pic.twitter.com/KJuJtkkJht

– ﮼ حسام العجلان 1727 م (hussam_alajlan) 28 يوليو 2022

وأعرب بعض المغردين عن عدم رضاهم عن تأخر التنبؤات الجوية في التنبؤ بموجة الأمطار الغزيرة التي ستضرب البلاد، معتبرين أن التنبؤات يمكن أن تسهم في الإعداد، مسببة أقل الخسائر.

إمارات خورفكان كانت التنبؤات بمثابة إنذار مبكر لخطورة الأحوال الجوية. لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات احترازية في مثل هذه الحالة ما فائدة الأرصاد إذا#الإمارات العربية المتحدة # الشارقة # الفجيرة # كلباء #Fertile Stream_Low #دبي # أبو ظبي #الإمارات العربية المتحدة

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– الدكتور اليمني أبو زيد اليماني (@ drYemeni70) 28 يوليو 2022