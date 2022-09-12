“سييرا مطلب أهلاوي”.. جماهِيْر الراقي تنتفض على تويتر

تسود حالة من القلق فِيْ أروقة النادي الأهلي، بعد سقوط نتائج الفريق الأول للنادي الكروي خلال منافسات الدوري “الأصفر” من الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023.

ويحتل الأهلي المركز العاشر فِيْ تصنيف الدوري “الأصفر” من الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط فِيْ 4 مباريات.

الأهلي يمر بمرحلة تذبذب فِيْ النتائج، فِيْ الجولات الأربع الأولى، حيث تعادل مع القيصومة فِيْ الجولة الأولى بنتيجة (1-1)، ثم خسر أمام الأخدود فِيْ الجولة الثانية. الجولة بنتيجة (0-2)، ثم فاز على الخلود فِيْ الجولة الثالثة بنتيجة (1-0)، ثم تعادل مع العروبة فِيْ الجولة الرابعة بنتيجة (0-). 0).

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منشار

أطلقت جماهِيْر الأهلي الهاشتاق “سييرا مطلب أهلاوي” بعد تعادل الفريق أمام العروبة، الأحد، فِيْ الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الأولى.

وطالبت الجماهِيْر خلال الهاشتاج بعقد مع سييرا لتعديل مسار الفريق على المستوى الفني والنتائج، للعودة إلَّى دوري المحترفِيْن مرة أخرى الموسم المقبل.

وبحسب لوائح لجنة المسابقات، سيتم خلال موسم 2022-2023 ترقية 4 مراكز إلَّى دوري المحترفِيْن الموسم المقبل، نظرا لاتجاه اتحاد الكرة إلَّى زيادة عدد الأندية المحترفة إلَّى 18 فريقًا.

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هذه بعض التغريدات من جماهِيْر الأهلي، والتي طالبت فِيْها إدارة الأهلي بالتعاقد مع سييرا.