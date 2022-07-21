شؤون الأسرة احترام الخصوصية يخلق علاقة عائلية متوازنة

وشدد مجلس شؤون الأسرة على أهمية احترام الخصوصية بين أفراد الأسرة.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى أهمية مراعاة الخصوصية في الأسرة الخصوصية من القيم التي يشجعها الدين الإسلامي – تقوية الثقة الداخلية بين أفراد الأسرة – تقوية العلاقة بين الزوجين. – خلق علاقة متوازنة بين الزوجين.

طرق تحسين الخصوصية في الأسرة

وأوضح أيضًا أن هناك عددًا من العوامل التي يمكن من خلالها تعزيز الثقة بين أفراد الأسرة ؛ أهمها – بناء الثقة بين أفراد الأسرة – عدم المغامرة بخصوصية بعضنا البعض أمام الأطفال – تربية الأطفال على ثقافة احترام خصوصية الآخرين – إعطاء الأطفال مساحة للموظفين داخل المنزل. – حوار إيجابي بين الأطفال والأولاد. وعيهم.

يبتسم الاكتئاب

و قبل؛ حذرت مدينة الملك سعود الطبية من الابتسام بالاكتئاب وأهم أعراضه وطرق علاجه، حيث أشارت في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر إلى أن الابتسام يبتسم الشخص من الخارج، لكنه يشعر بالحزن في الداخل، ومن حوله. لا تشعر أنك تعاني من الاكتئاب.

أظهر ابتسامة الاكتئاب

حزن عميق وعميق.

الشعور بالخمول والتعب تغيرات في الشهية والوزن والنوم فقدان المتعة والاهتمام بأي نشاط كان الشخص يستمتع به من قبل.

يبتسم علاج الاكتئاب

بنفس الطريقة التي تعالج بها الاضطرابات الاكتئابية الأخرى عن طريق القضاء على أسبابها العلاج المعرفي السلوكي العلاج الطبي على شكل مجموعة من الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وجود رابط اجتماعي وخاصة الزوج.