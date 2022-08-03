شؤون الجامعات يصدر لائحتين أكاديميتين للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا

أصدر مجلس شؤون الجامعة برئاسة رئيس المجلس معالي وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لائحة الدراسة والامتحانات للمرحلة الجامعية الأولى، واللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات. ؛ من أجل تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والامتحانات في الجامعات ومستويات الدراسات العليا، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية، ومرافقتها في تطور التعليم الجامعي والدراسات العليا، بما يسهم في تحقيق المفاضلة والتنافس بين الجامعات وتحسين جودة النتائج التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل المستقبلي.

الحوكمة والعمل

تمنح اللائحتان للجامعات صلاحيات واسعة في الإجراءات الأكاديمية، وفقًا لإطار مؤسسي مرن وحوكمة وفقًا لأفضل ممارسات الجامعات العالمية، من أجل تحقيق الانسجام والتكامل في الأدوار التقدمية من حيث الاختصاصات والمسؤوليات، في بالإضافة إلى تحسين كفاءة الجامعات في الأداء والإنجاز وضمان استدامة فعاليتها، حيث شاركت في إعداد اللائحتين وتضم عددًا من الجامعات والمتخصصين، فضلاً عن عدد من الجهات الحكومية.

تحقق قائمة الدراسات والامتحانات للمرحلة الجامعية مكاسب كثيرة للجامعات والطلاب، حيث تساهم في خلق نظام دراسي مرن يسمح للجامعات باختيار النظام الأكاديمي المناسب وصلاحية تغيير الفترة الزمنية للفصل الدراسي والمستوى. أو عام دراسي بعد موافقة مجلس شؤون الجامعة، وإتاحة الفرصة للطالب للحصول على أكثر من درجة البكالوريوس، مع توفير نظام تقييم مختلف يتوافق مع الممارسات المتبعة في كبرى جامعات العالم، وكذلك دعم توظيف الطلاب الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين، واعتماد برامج مشتركة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية الخارجية، واحتضان مختلف أنواع التعليم، وكذلك تسريع رحلة الطالب التعليمية على مستوى البكالوريوس. إمكانية احتساب المعادلات ضمن المعدل التراكمي للطالب، ومنح الطالب الذي لم يستكمل متطلبات البكالوريا دبلوم في تخصصه.

برامج بين الجامعات

تسمح اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات بوضع برامج مشتركة بين الجامعات داخل المملكة أو خارجها، وكذلك إمكانية حصول الطالب الملتحق ببرنامج الدراسات العليا على درجة علمية أدنى من تلك الخاصة بالبرنامج الأكاديمي. تم تسجيلهم وإعطاء الطالب الفرصة للالتحاق ببرنامجين في نفس المرحلة في وقت معين أو في مرحلة سابقة إصدار شهادة البكالوريوس معتمدة من مؤسستين تعليميتين ببرنامج مشترك بالإضافة إلى إمكانية احتساب المقررات المعادلة الداخلية والخارجية ضمن المعدل التراكمي للطالب.

وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية الأولى، واللوائح المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، ستطبق اعتبارًا من بداية العام الدراسي القادم 1444 هـ.