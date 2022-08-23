شؤون الحرمين تطلق برنامج المدرب الشغوف

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون التدريب والتأهيل والإثراء برنامج “المدرب الشغوف”.

تنمية مهارات المدربين

وقال وكيل الأمين العام لشؤون التأهيل والتدريب والإثراء الدكتور وليد بن صالح باسامد إن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات 30 مدربا معتمدا من موظفي الرئاسة وتأهيلهم لتشكيل فريق من المدربين. والتي تقدم دورات تدريبية لموظفي الرئاسة من خلال سبع دورات تدريبية لمدة 25 يومًا.

هدف البرنامج

من جهته، أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون التأهيل والتدريب والإثراء أحمد بن عيد الوثنياني، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بخطوات التدريب العملي، من تحديد الاحتياجات التدريبية إلى تصميم العملية التدريبية وتنفيذها وتقييمها. . بالإضافة إلى تزويد الطلاب بأساليب التدريب والمهارات والفنون والممارسات العلمية والعملية، وكذلك الكفاءات التدريبية.عيش تجربة تشاركية من خلال المشاركة في مجموعات عمل متنوعة ومراقبة أداء المجموعات الأخرى.

وأضاف الدناني أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدورات (التفكير الإبداعي، والتأثير والإقناع، ومهارات الاتصال والتواصل المتقدمة، وفن التحدث، والحوار، والاستماع، وتبادل الأفكار، وتصميم وتقديم العروض، وتدريب المدربين).